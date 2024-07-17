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美進口牛舌驗出弓蟲 恐致畸胎

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

衛福部食藥署日前在邊境攔截一批含「弓蟲」的美國冷凍牛舌，為近三年來第二度在進口牛舌中檢出寄生蟲。專家提醒，孕婦愛滋病患、器官移植者或癌症病人等免疫低下族群須特別注意弓蟲感染問題，孕婦懷孕期間感染此寄生蟲，可能導致流產或畸胎等，建議民眾烹煮肉品時，應以七十度以上高溫加熱一至二分鐘。

食藥署副署長林金富表示，進口業者為英絡國際有限公司，依規定一般食品不得含有寄生蟲，共廿五點八一公斤全數退運或銷毀。上一次美國牛舌違規紀錄係在二○二二年。

中醫大附醫感染管制中心副院長黃高彬指出，貓是弓蟲的天然宿主，人可能在處理貓糞便時，不慎接觸到此寄生蟲，感染後嚴重會跑到腦部中樞神經，出現類似腫瘤病變。

台灣寄生蟲學會理事長范家堃表示，孕婦以及愛滋病患、器官移植者或癌症病人等免疫低下族群，屬於感染弓蟲後的高風險族群，提醒懷孕婦女避免接觸來路不明的貓，和貓接觸時應戴口罩，清理貓沙應戴手套，清理後洗手。

疾管署副署長羅一鈞指出，每年全台通報弓蟲案例數約十五至廿例，分布於各年齡層，疫調發現，感染個案多半是曾和貓等動物接觸，如果貓咪從小就飼養在家中，未接觸過野鳥等野生動物，相關風險則較低。

孕婦 寄生蟲 愛滋病

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