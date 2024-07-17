新冠單周104死 疾管署預估：8月中脫離流行期

新冠及流感等兩大疫情均已過了高峰，疾管署發言人羅一鈞表示，預估類流感疫情於八月初就可脫離流行期。至於新冠，門診急診就醫人數逐漸下降，預計八月中脫離流行期，但不排除受到變異株影響，開學後再現一波疫情。

羅一鈞表示，值得注意的是，上周一○四人死於新冠肺炎，為近十個月新高，預計一至兩周後死亡人數才會漸漸下降。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增八九八例新冠本土確定病例（併發症），較前一周下降百分之九。另新增一○四例死亡病例，較前一周略升百分之五。

近四周變異株監測統計，社區變異株以JN.1為主，占近四成，LB.1變異株則躍升至第二位，占比達兩成；其餘KP.3占比百分之十七、KP.2占百分之十三、XDV.1占百分之七。

羅一鈞表示，預計還需一個月後才會脫離流行期，但受到LB.1影響，擔心開學後疫情可能止跌回升，再現一波。

至於類流感，上周就診數為九萬六千人次，比前一周下降一成，李佳琳指出，流感高峰為七月第一周，目前逐漸趨緩中。上周新增六十一例流感重症、十一例死亡。

羅一鈞說，不分原因的急診就診統計報告顯示，六月底（六月廿五日至七月一日）單周達十五萬三千萬人次後，已連續兩周下降，估計隨著疫情降溫，急診壅塞可獲得紓解。