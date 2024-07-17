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華航復航台北-西雅圖

聯合報／ 記者周湘芸／西雅圖報導

疫後台美旅遊市場成長快速，位處美國西北區的西雅圖不僅具地利之便，吸引轉機客，受惠於科技巨頭匯聚，更帶動商務客發展，台灣已躍升為前十大到訪西雅圖來源國之一，中華航空暌違十六年，十四日復航台北至西雅圖航線，預估北美整體營收將成長逾百分之五。

根據西雅圖旅遊局統計，疫情前台灣每年到訪西雅圖的旅客有兩萬三二○○人，觀光消費額約二一○○萬美元（約台幣六點八億元）；去年恢復至一萬五四○○人，觀光消費額約五七五萬美元（約台幣一點九億元），成為到訪西雅圖的前十大市場。

美國國家旅遊局台灣區代表羅世玟也說，去年美國來台旅客卅四點一萬人，今年預估可達卅九點三萬人。

隨著旅遊市場復甦，今年夏季已有三家航空開航西雅圖航線。華航十四日開航，初期規畫每周五班，明年運能到位，可望達每日一班。華航總經理高星潢指出，將以最新型的A三五○執飛。

華航昨於西雅圖舉辦開航慶祝酒會。華航表示，此次台北直飛西雅圖航線啟動，於美洲達六個直飛航點，預估北美整體營收將成長逾百分之五。

美國 華航 西雅圖

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