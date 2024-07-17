地方紛訂淨零條例 北市目標2030年減碳4成

繼高雄市之後，台北市淨零排放管理自治條例也獲行政院核定，北市副市長林奕華說，前天收到行政院公文，預定明年一月實施，北市減碳目標為二○三○年減碳百分之四十，超越中央百分之廿四正負一的目標，二○四○年減碳百分之六十五、二○五○年達到淨零碳排。

北市淨零條例二○二○年在議會三讀通過，比環境部的氣候變因應法更早擬定，同年七月五日北市府函報行政院，今年二月核定大多數條文，但有三條條文因牴觸中央母法不予核定，北市修正後，今年六月三日再送行政院審議，前天收到中央核定公文，預定明年一月實施。

高雄市淨零城市發展自治條例在氣候變遷因應法公布實施後才提出，已於今年五月十日經行政院核定，六月三日公布施行，明文規範二○三○年減碳百分之三十、二○五○年達到淨零目標，成為地方政府第一部上路的淨零自治條例。

台北市環保局長徐世勳表示，許多環保政策將從鼓勵轉為強制，例如用電容量在八百ＫＷ以上建物必須設置百分之十再生能源、儲能設備或購買綠電憑證；排碳量每年八千公噸以上事業及公私場所，必須每年盤查溫室氣體並向市府申報。另如市府指定的事業及場所須設置循環杯系統，不得免費提供一次性餐具等。

「新北市氣候變遷因應行動自治條例」正在新北市議會審查，條文也訂下公務機車二○三○年、公務汽車二○三五年全面電動化等目標。桃園規畫二○三○年達成減碳百分之五十，市政會議五月也通過推動淨零城市自治條例草案，市議會上會期通過，今年六月廿日已報行政院核定中。

台中市府前年四月公布「台中市二○五○淨零路徑」後，也制訂「台中市永續淨零自治條例」，去年底議會三讀通過，今年七月送行政院審查。台南市議會上月通過台南市淨零永續城市管理自治條例草案，近期會送行政院核定。