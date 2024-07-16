唱片出版與錄音著作權人團體被冒名詐騙 籲民眾勿上當
台灣唱片出版事業基金會(RIT)與台灣錄音著作權人協會(ARCO)今天發表共同聲明，近日發現多封假冒RIT名義，寄送給一般大眾，以及包括ARCO授權利用人在內的一般商家的電子郵件，謊稱有侵害著作權的情事，這種行為已嚴重混淆社會大眾視聽，傷害RIT及ARCO信譽。
台灣唱片出版事業基金會表示，多位民眾接獲冒用基金會名義及註冊標章的郵件，稱其經營的商業侵犯基金會的著作權，基金會聲明，這些郵件都是詐騙不實郵件，請接獲類似郵件的民眾，勿予以理會，避免洩漏個人資料或遭植入不明程式。對於冒用基金會名義者，基金會已向165反詐騙專線檢舉，將依法追究民刑事責任，絕不寬貸。
台灣錄音著作權人協會指出，協會不會主動發送電子郵件或，透過任何第三方團體，或組織聯繫使用者，誆稱其侵害著作權，或要求洽談著作使用授權事宜，請收信民眾切莫上當受騙。如有冒用協會名義者，將依法追究民刑事責任，絕不寬貸。
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