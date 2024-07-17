彭啟明：核能是減碳選項

國家氣候變遷對策委員會將於本月底召開首次會議，環境部長彭啓明昨表示，首場會議將談到氣候變遷對台灣的衝擊，以及國家綠色成長戰略、能源供需等。

彭啓明昨出席遠見ESG國際大師論壇，會前受訪時指出，氣候變遷下，台灣每年愈來愈熱，加速減碳已是勢在必行，環境部目前還是遵守「環境基本法」的非核家園目標，但是核能也是減碳選項之一，「我們不能排斥新的核能技術」。

彭啓明表示，氣候變遷的因應雖然已經入法，但困難在於說與做是兩回事，距離二○三○年的國家階段性減量目標，以及二○五○淨零碳排的宣示都還有很大的一段差距。

不過彭啓明也說，不只台灣，放諸全球皆是如此，而氣候變遷也不僅是氣候問題，也是貿易問題。至於碳定價制度，台灣是碳費先行，之後再走向總量管制，碳費並非完美的制度，但必須趕緊走下去，預計未來幾個月就可以上路。

針對即將召開首次會議的國家氣候變遷對策委員會，彭啓明說，到時將談到氣候變遷的調適，還有綠色成長戰略、能源供需等，但主要還是討論氣候變遷對台灣的衝擊究竟有多大。

賴清德總統昨視察氣象署也提到，氣候變遷造成天然災害頻傳，政府要做好因應措施，其中氣象署工作重大，除提升硬軟體設備，人才培育也是氣象署下一階段的重點目標。