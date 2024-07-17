淨零排碳 學者：中央應做好運輸能源規畫

配合二○五○淨零排碳目標，政府積極鼓勵民眾使用綠色運輸，但大眾運輸也因載客量升高，導致碳排量跟著升高。學者表示，大眾運輸能源管理成為新課題，建議中央應做好能源分配相關規畫，並輔導業者找到能源使用及旅客認知的平衡點。

台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，運輸部門能源管理易受外力影響，若電力部門課徵碳費，影響到運輸部門用電時，應同時檢討用油具運的碳排放量，不能讓大眾運輸的票價因電力成本而調整，而私人運具加油的錢卻不受影響。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰指出，運輸部門使用的電力來源很重要，若是較易造成空汙的電力，如火力發電、天然氣發電等，就要找到平衡點，先了解何謂環保電力，何謂易造成空汙電力，尤其能源來源本身，運具運量及運轉密集度也有關聯，若要讓整體電力發揮最好效益，政府應做好能源分配相關規畫。

李克聰說，軌道運輸在未來車廂的設計上，朝向節能環保也是重要課題，如使用變頻冷氣等，但也要注意使用的技術是否成熟、有無負面影響或是否容易造成故障，都要綜合評估。

台大國發所教授周桂田表示，我國朝二○五○淨零目標前進，但目前仍以火力發電為主，現在要從火力發電轉移到綠電，卻因過去輕忽、沒有積極投入，現在推動已晚國際十多年；公共運輸電動化是全球趨勢，但多數使用天然氣發電，導致碳排大增，儘管能源轉型時，多使用天然氣來度過過渡期，但政府仍應要加強力度推動綠電；另外，若台電的電力價格遠低於再生能源，根本無法提高企業使用綠電。

中華經濟研究院助理研究員陳中舜表示，執政黨為擺脫對核能依賴，在能源政策改革上展現十足的企圖心，卻也導致各地頻傳大型再生能源布建抗爭或假種田真種電的土地爭議，在在證明政府政策思慮不周，不但無法達成預期目標，甚至激發許多不必要的社會衝突。