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女店員噁吐口水、抓珍珠加料！可不可怒告店家、員工：已聯繫當事消費者

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中央社／ 新竹市16日電
可不可熟成紅茶近期發生員工吐口水「加料事件」。圖／擷取自Threads
可不可熟成紅茶近期發生員工吐口水「加料事件」。圖／擷取自Threads

「可不可熟成紅茶」新竹關埔店1名員工日前疑不滿客人在快打烊時點餐，竟吐口水、徒手抓珍珠。可不可總公司今晚說，此行為造成商譽損害，已委託律師對店家及員工提告。

新竹關埔店1名女員工14日晚間疑因不滿客人在快打烊時點餐，竟在製作飲品時，於手上吐口水後徒手攪拌珍珠，站在一旁的同事未制止，還將過程拍下，並將影片分享在網路上，引發撻伐。

「KEBUKE可不可熟成紅茶」昨天發聲明表示，因新竹關埔店嚴重違反加盟合約條款，即刻起對該分店勒令停業，並永久終止加盟合作關係。

可不可今晚再度發聲明表示，今天中午已由總部營運督導聯繫當事消費者，除協助訂單款項退費外，也會持續追蹤訂購者身心狀態，後續待事主時間許可，會再主動關懷及拜訪。

可不可指出，新竹關埔分店員工行為已嚴重悖離公司銷售商品所設之標準作業程序，該分店與相關員工對「可不可熟成紅茶」商譽造成損害，已委託法律事務所律師處理，進入正式訴訟程序追究相關責任。

店員 律師 新竹 珍珠

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