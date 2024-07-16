本以為要在吵鬧聲中用餐 他踏進新竹早餐店驚見「高水準1幕」：怎麼那麼乖

新竹是不少科技新貴聚集的地區，居民的平均收入也相對較高，不過收入和小孩教養表現是否呈現正比？一位網友踏入新竹早餐店用餐時，發現店內有多達10位幼童，本以為這頓早餐注定要在孩子們的吵鬧聲中享用，未料他們卻乖巧的坐著、安靜用餐，連小小孩也沒有哭鬧，讓他驚訝直呼：「新竹小小孩怎麼那麼乖啊」。

一位網友在PTT上發文，表示自己到早餐店用餐，一進門就發現幾乎每一桌都有小孩，大部都是需要坐用餐椅的小朋友，年紀再大一些的孩子，看起來也只有3、4歲，不過和想像中不同，店裡並沒有孩子們吵鬧的聲音，令他十分意外。

原PO指出，其中一組客人是一位爸爸帶著看似未滿1歲的女兒，當爸爸到櫃檯點餐時，女兒竟然不吵不鬧，坐在用餐椅上靜靜的等他回到座位，吃飯時沒有鬧脾氣。至於另一組家庭，是一位爸爸帶著三個孩子，和上一組的幼兒相比年紀稍大，但在等待餐點的過程依舊乖巧，原PO猜測，或許是因為爸爸放影片給他們配飯，孩子們便安靜坐在位子上、吃著早餐。

根據他的觀察，店內的成人大概有12到15位，光小孩就有10位，不過店內完全沒有吵鬧的聲音，也讓他忍不住驚呼：「這水準是不是很高啊」、「新竹小小孩怎麼那麼乖啊」。

貼文曝光後，網友們紛紛議論，表示孩子們的言行舉止和家教、環境有關，「一是基因問題，二是養育問題」、「看有沒有在教啊」、「情緒穩定的家長」、「現在都平板養小孩，要多乖有多乖」、「可能新竹小孩幼兒園學微積分，量子力學」、「沒家教的都覺得小孩吵很正常」。