立院主決議健保點值 醫改會籲因應措施避免衝量

立法院今天通過主決議健保平均點值0.95元，有公立醫學中心院長擔心健保財務而呼籲避免醫療浪費，醫改會則說，衛福部應儘速提出控管醫療服務衝量的因應措施，否則徒增民眾負擔。

全民健保於明年3月實施屆滿30年前夕，立法院會今天通過主決議，要求衛福部應進行健保改革具體措施，於民國114年6月30日前達到平均點值1點新台幣0.95元，化解保障健保點值入法後，恐引發健保費上漲的疑慮。

某名不便具名的公立醫學中心院長表示，醫療日新月異，醫療費用成長是必然，如果民眾、醫界都自律不浪費醫療，健保下卻還是無法提供醫院合理給付，政府要挹注一些經費保障點值，否則好醫院恐怕經營不下去。

但這名院長提到，整體健保點值要補到多少，仍要衡量政府財政，而且醫界與民眾也都要自律，不要醫療服務浪費暴量影響點值，以免醫院為了維持點值，要面對「攤扣」問題。

儘管健保點值不入法，台灣醫療改革基金會執行長林雅惠接受媒體聯訪直言，但目標是要在明年6月底前達到平均每點0.95元，仍會提供醫療端衝量跟保底的誘因。

她說，現行制度採論量計酬，過去近半年在討論健保點值議題時，無論衛福部、各黨派，甚至許多民間單位都曾提到，現在就已存在衝量的行為，若又保底，勢必惡化衝量狀況。

衛福部先前估算，若以目前健保狀況，要補到0.95元，會需要從安全準備金抽出約700億元，恐造成安全準備金降到1個月左右。

站在醫改會立場，林雅惠指出，在政府提出有效控管不必要衝量因應措施前，只會讓健保財務面臨更嚴峻挑戰，無非就是走向調整保費或挹注更多公務預算，無論哪一種都會加重民眾負擔。

她並提到，醫事司允許醫療院所擴建，告急的護理人力則是照護司處理，而健保給付來自健保署，前端預防這個重要業務卻是國健署，多頭馬車導致各司署間政策互相扞格，應提出整合政策規劃，才能避免讓重大民生決策影響民眾權益。

林雅惠強調，若無相關配套，保障點值只保障了雇主，卻沒有辦法解決核心問題如醫療資源分配不均、改善血汗醫護、優化醫療環境等，保障點值一直以來就是把複雜問題簡單化，根本問題沒有解決，反而更嚴峻。

此外，她呼籲，政府應檢討健保支付制度，點值背後存在的是衝量問題，且因論量不重質，就算有主決議，也沒有辦法確保醫療品質提升，疊加政策只會惡化目前健保制度問題。