當代傳奇打造夏日藝術節 板橋放送所化身亞維儂

當代傳奇劇場以表演團隊身分營運新北市市定古蹟板橋放送所滿周年，將舉辦首屆CLAP傳奇夏日藝術節，現場有超過50場戲劇舞蹈與視覺展演，板橋放送所將化身亞維儂，讓民眾一站式體驗藝術。

藝術節由當代傳奇文化藝術基金會統籌，執行長林秀偉今天在記者會上表示，感謝各界支持，才能促成藝術節的誕生，她希望能將藝術節打造成一年兩次、夏季、秋季都會舉辦的藝術節，「夏天以好玩的表演為主，秋天聚焦AI、科技和藝術的結合，就像亞維儂、愛丁堡藝術節一樣，帶給大家快樂的新天堂。」

當代傳奇劇場藝術總監吳興國表示，板橋放送所這樣大的園區，其實是屬於台灣的、大家的，「透過藝術節的舉行，希望可以把當代傳奇劇場累積的表演能量和經驗做傳承，讓台灣也能有一個走入國際的藝術節。」

節目內容將由吳興國領軍、興傳奇青年劇場演出的「傳奇戲樓-藝決天下．二部曲」，觀眾將在古典戲樓中，一邊嗑瓜子一邊賞戲，體驗梨園風雅美學。

這次藝術節也涵蓋兩個節中節，有2024新北市兒童藝術節及文化部贊助台北曲藝團主辦的大碗茶藝術節。新北市兒藝節有8場免費的「兒童創意肢體開發體驗課程」，台北曲藝團團長葉怡均表示，大碗茶藝術節集合相聲曲藝、歌仔戲、偶戲與京劇，「希望觀眾一同買票進場欣賞演出。」

睽違25年，太古踏舞團將重製經典舞作「太陽之舞」，結合原住民歌舞、從戶外草原舞至室內劇場，從黃昏至日落，邀請觀眾進入大自然與心靈共舞。佛朗明哥舞者賀連華攜手西班牙音樂家帶來「西班牙小酒館之夜」，舞出奔放的佛朗明哥。

美術則將推出西班牙雕塑家薩爾瓦多‧馬可（Salvador Marco）的「虛空：雕塑．攝影展」。薩爾瓦多‧馬可目前移居苗栗三義，作品也見於台北101等地標。這次馬可為了展覽打造全新、巨大的不銹鋼雕塑，展現純淨與大美。

第1屆「CLAP傳奇夏日藝術節」，將在7月19日起至9月22日舉行，地點在板橋放送所。