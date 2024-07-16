颱風要來？下周可能的颱風系統引關注 氣象粉專：大方向對著台灣附近

「下周起，緊盯可能的颱風系統」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，此時此刻，在南方熱帶洋面上，有兩團低壓系統，1個是比較靠菲律賓陸地的低壓91W，跟台灣無關，預計周末進入南海，趨向華南，需要重點關注的，是目前菲東海面上，現在正在成形，仍只是一坨熱帶雲團的低壓帶。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出最新歐洲模式的路徑預測系集圖，粉專表示，圖上可以明顯觀察到，大致有兩串路徑，一串是前面提到的低壓91W，跟台灣沒關係。重點是另一串的菲東低壓帶，趨勢上，將一邊增強，一邊朝台灣東南海面接近，之後的大方向，北轉機率高，但轉的角度未定，得下周中以後才明朗。

「但光是大方向對著台灣附近過來，而且還會經過高海溫區域，大大有助低壓增強」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這就很值得關注，是周末後的觀察重點。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，並不是在說「颱風馬上要來了」，但台灣顯然在未來路線的射程範圍內，下周後段有活動的民眾，就要多注意了。