3縣市明飆38度！午後防雷陣雨 下周恐有熱帶系統生成

未來1周仍是晴到多雲、高溫炎熱的天氣型態，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六前午後西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨，下周可能會有熱帶系統生成，但仍須持續觀察。

氣象署表示，明天各地天氣炎熱，新北市、屏東縣、台東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、嘉義縣、台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機會；桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣、澎湖縣、金門縣為黃色燈號。

根據氣象署官網，今天最高溫落在新北市三峽38.8度，其次為台東縣石寧山38.6度，其他地區如嘉義市東區38.4度、台北市信義區38度。

黃恩鴻說明，本周天氣變化不大，周六（20日）之前各地晴到多雲，環境風場偏東南風，白天高溫炎熱，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨；午後西半部、各山區有局部短暫雷陣雨，其中桃園以北、嘉義以南降雨機率較高，另山區有局部大雨發生機率。

周日（21日）起隨著太平洋高壓北抬，環境風場轉為偏南風，南方水氣跟著北移影響台灣，水氣增加，預估至下周二（23日），午後降雨範圍都會較現在更廣，中部以北、東半部地區易有短暫雷陣雨，南部、東南部及恆春半島有不定時局部短暫陣雨或雷雨。

颱風部分，黃恩鴻指出，以目前資料顯示，本周之後，南海至菲律賓東方海面的大低壓帶中，雖有雲簇擾動，但沒有明顯發展訊號，周日（21日）起大低壓帶環境逐漸有利於熱帶系統發展，不排除下周一（22日）在菲律賓東方海面有系統生成，但後續仍須持續觀察。

溫度部分，黃恩鴻表示，周六（20日）前各地普遍高溫約33度至36度，局部有37、38度高溫，其中大台北、中南部地區易出現37度以上高溫，加上東南風沉降，西半部高溫會持續較久。周日（21日）起，環境風場轉為南風，水氣增加，白天高溫略降至32至35度，局部仍有36度以上高溫。

氣象署表示，明天大台北等6縣市防攝氏38度以上高溫；20日前午後在各山區、西半部地區仍有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；下週可能會有熱帶系統生成，需持續觀察。