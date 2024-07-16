快訊

又是小動物？苗栗280戶停電居民喊苦 「牠」尾巴燒焦躺電桿下

整理包／小孩何時開學、休業式？2024年中小學行事曆 學期重要日程一表掌握

立院通過決議邀賴清德國情報告 總統府打槍：在「這事」有結果前不宜行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3縣市明飆38度！午後防雷陣雨 下周恐有熱帶系統生成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，未來1周仍是晴到多雲、高溫炎熱的天氣型態。圖／本報資料照片
中央氣象署表示，未來1周仍是晴到多雲、高溫炎熱的天氣型態。圖／本報資料照片

未來1周仍是晴到多雲、高溫炎熱的天氣型態，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六前午後西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨，下周可能會有熱帶系統生成，但仍須持續觀察。

氣象署表示，明天各地天氣炎熱，新北市、屏東縣、台東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、嘉義縣、台南市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機會；桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；花蓮縣、澎湖縣、金門縣為黃色燈號。

根據氣象署官網，今天最高溫落在新北市三峽38.8度，其次為台東縣石寧山38.6度，其他地區如嘉義市東區38.4度、台北市信義區38度。

黃恩鴻說明，本周天氣變化不大，周六（20日）之前各地晴到多雲，環境風場偏東南風，白天高溫炎熱，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨；午後西半部、各山區有局部短暫雷陣雨，其中桃園以北、嘉義以南降雨機率較高，另山區有局部大雨發生機率。

周日（21日）起隨著太平洋高壓北抬，環境風場轉為偏南風，南方水氣跟著北移影響台灣，水氣增加，預估至下周二（23日），午後降雨範圍都會較現在更廣，中部以北、東半部地區易有短暫雷陣雨，南部、東南部及恆春半島有不定時局部短暫陣雨或雷雨。

颱風部分，黃恩鴻指出，以目前資料顯示，本周之後，南海至菲律賓東方海面的大低壓帶中，雖有雲簇擾動，但沒有明顯發展訊號，周日（21日）起大低壓帶環境逐漸有利於熱帶系統發展，不排除下周一（22日）在菲律賓東方海面有系統生成，但後續仍須持續觀察。

溫度部分，黃恩鴻表示，周六（20日）前各地普遍高溫約33度至36度，局部有37、38度高溫，其中大台北、中南部地區易出現37度以上高溫，加上東南風沉降，西半部高溫會持續較久。周日（21日）起，環境風場轉為南風，水氣增加，白天高溫略降至32至35度，局部仍有36度以上高溫。

氣象署表示，明天大台北等6縣市防攝氏38度以上高溫；20日前午後在各山區、西半部地區仍有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；下週可能會有熱帶系統生成，需持續觀察。

台中市 嘉義 氣象署 雷雨 高溫

延伸閱讀

可降溫大雨來了！13縣市大雨特報下到晚上 注意雷擊、強陣風

鄭明典示警：這些地方注意午後大雷雨 慎防雷擊、強陣風

本島僅新竹市未亮高溫燈號 4縣市防38度以上

天氣風險：高溫上看39度 午後雷雨熱區換這些地方

相關新聞

熱炸！全台夏天連續高溫 鄭明典曝背後原因：前所未見的增暖

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出「500百帕重力位高度的距平」圖，他表示，看見熱帶異常增溫，在這一帶地區，這個量值大約代...

颱風要來？下周可能的颱風系統引關注 氣象粉專：大方向對著台灣附近

「下周起，緊盯可能的颱風系統」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，此時此刻，在南方熱帶洋面上，有兩團低壓系統，1個...

3縣市明飆38度！午後防雷陣雨 下周恐有熱帶系統生成

未來1周仍是晴到多雲、高溫炎熱的天氣型態，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六前午後西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨，下周可...

健保點值須達0.95元…預算缺口700億 衛福部：暫不動保費

健保法點值保障確定不入法，將採用主決議方式，在明年6月底前達到平均點值1點0.95元。衛福部次長林靜儀表示，對衛福部而言...

整天守馬桶！56歲婦一天頻尿36次 原因竟是退休尪「太黏人」

台中56歲張姓婦人近年飽受頻尿之苦，一天頻尿高達36次，甚至整天守著馬桶，經身心科診斷疑因丈夫退休後太黏人，壓力造成自律...

自曝「自家車沒星級」 李孟諺籲：買車參考汽車版米其林評鑑

交通部長李孟諺今出席「2024年台灣新車安全評等（TNCAP）論壇」時，自曝購買的車沒有接受過TNCAP檢驗及鑑定，呼籲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。