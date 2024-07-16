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自曝「自家車沒星級」 李孟諺籲：買車參考汽車版米其林評鑑

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長李孟諺今出席「2024年台灣新車安全評等（TNCAP）論壇」。記者胡瑞玲／攝影
交通部長李孟諺今出席「2024年台灣新車安全評等（TNCAP）論壇」。記者胡瑞玲／攝影

交通部長李孟諺今出席「2024年台灣新車安全評等（TNCAP）論壇」時，自曝購買的車沒有接受過TNCAP檢驗及鑑定，呼籲民眾買車時能夠參考安全平等制度，「就像選擇餐廳時會參考米其林星級評鑑，買車也可參考TNCAP星星級等」。

為提升國內車輛安全，降低交通事故傷亡，交通部2018年起推動台灣新車安全評等計畫（TNCAP），迄今已完成發布11個車型安全評等結果資訊供民眾參考。車輛安全審驗中心今舉辦「2024年台灣新車安全評等論壇」，李孟諺出席並致詞。

李孟諺指出，台灣一年交通事故死亡3000多人，其中6成跟機車有關，顯示車安的重要性，昨天國道發生連環車禍釀2死，若車輛在經過嚴格檢驗或有更安全配備下，在高速事故環境可能可以拯救一條人命；台灣每年約有40多萬件車禍，車輛安全獲得更多認證和檢驗，民眾消費更有保障，可降低死亡受傷人數。

李孟諺表示，TNCAP是2018年總統賴清德擔任行政院長時所核定，到2028年將投入將近29億元支持這項制度的建置；賴清德總統上任後，也即宣示將道安納作施政重點之一，道安與車安息息相關，安全的車輛、友善的用路環境與嚴謹監理制度，是推動道安不可或缺的三項重要關鍵。

李孟諺指出，TNCAP讓新車輸入台灣之前經過完整的檢驗與測試，轉化成星級評等，不僅提供消費者更多選擇，也能更加安心，「就像現在許多消費者選擇餐廳時，會參考米其林星級評鑑，吃一頓飯都要選擇星等，買一輛車要使用10年，更要參考星級評等，而TNCAP就是這樣的概念」。

李孟諺還自曝，他看了一下TNCAP所做過的8款車，「我買的車沒有在內」。他說，交通部與車安中心會持續努力推動車輛的評等制度，提供消費者在購買車輛時作為重要指標與參考。

交通事故 交通部長 李孟諺 行政院 買車 賴清德

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