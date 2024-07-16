快訊

又是小動物？苗栗280戶停電居民喊苦 「牠」尾巴燒焦躺電桿下

整理包／小孩何時開學、休業式？2024年中小學行事曆 學期重要日程一表掌握

立院通過決議邀賴清德國情報告 總統府打槍：在「這事」有結果前不宜行動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

整天守馬桶！56歲婦一天頻尿36次 原因竟是退休尪「太黏人」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
身心科醫師卓以平說明，56歲張姓婦人飽受頻尿之苦，最後找上身心科才被診斷是自律神經失調。記者趙容萱／攝影
身心科醫師卓以平說明，56歲張姓婦人飽受頻尿之苦，最後找上身心科才被診斷是自律神經失調。記者趙容萱／攝影

台中56歲張姓婦人近年飽受頻尿之苦，一天頻尿高達36次，甚至整天守著馬桶，經身心科診斷疑因丈夫退休後太黏人，壓力造成自律神經失調，藥物治療雖獲得改善，但身心科醫師卓以平建議，學會放鬆才是根本之道。

張婦和丈夫不到60歲就退休，應該過著無憂退休生活，因頻尿困擾，原以為是泌尿道感染，先向泌尿科求診，但抽血發現沒感染，後來又轉到婦產科檢查，還被診斷為間質性膀胱炎，接受膀胱玻尿酸及肉毒桿菌治療仍無改善，最後頻尿次數高達1天36次，整日守著馬桶，不敢出遠門。

卓以平表示，夜尿平均1小時1次，嚴重失眠，相當焦慮，還出現胸悶、腸躁症、頭痛頭暈、身體酸痛等症狀，向身心科求診，被診斷出自律神經失調。

他說，自律神經易受到情緒、壓力所影響，若長期處於高壓之下，交感神經會一直處於活絡的狀態，讓身體持續緊繃，最後出現不適症狀，使交感神經和副交感神經運作失衡，即為自律神經失調，張婦經藥物治療1個月，即恢復到正常人每日解尿8次，但若不學會放鬆，一段時間後，藥物控制效果有限。

當身體自律神經功能失調時，只有調整恢復神經傳導物質活性相關的作用，才能恢復自律神經的正常功能，目前治療自律神經失調的方法，包括認知行為療法、心理諮詢和藥物治療，也可透過「自律神經檢測儀」測出是否有自律神經失調。

卓以平建議，藥物雖能快速解決不適，但不是唯一解決途徑，當然解鈴還須繫鈴人，什麼原因導致壓力大到自律神經失調而影響健康？找到原因並排除，配合醫師診療，才能徹底改善。

丈夫 壓力 婦產科 泌尿科 頻尿 馬桶

延伸閱讀

狂嗑西瓜消暑...台中婦血糖竟飆升 醫建議：改吃「這類」水果

60歲主播台退休 靳秀麗轉行心理師國考壓力大掛身心科

頻尿、便祕竟是「卵巢癌」前兆 醫師提醒：出現5症狀要小心

種植植物、從事懷舊活動 專家授非藥物失智症治療良方

相關新聞

熱炸！全台夏天連續高溫 鄭明典曝背後原因：前所未見的增暖

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出「500百帕重力位高度的距平」圖，他表示，看見熱帶異常增溫，在這一帶地區，這個量值大約代...

颱風要來？下周可能的颱風系統引關注 氣象粉專：大方向對著台灣附近

「下周起，緊盯可能的颱風系統」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，此時此刻，在南方熱帶洋面上，有兩團低壓系統，1個...

3縣市明飆38度！午後防雷陣雨 下周恐有熱帶系統生成

未來1周仍是晴到多雲、高溫炎熱的天氣型態，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六前午後西半部、各地山區有局部短暫雷陣雨，下周可...

健保點值須達0.95元…預算缺口700億 衛福部：暫不動保費

健保法點值保障確定不入法，將採用主決議方式，在明年6月底前達到平均點值1點0.95元。衛福部次長林靜儀表示，對衛福部而言...

整天守馬桶！56歲婦一天頻尿36次 原因竟是退休尪「太黏人」

台中56歲張姓婦人近年飽受頻尿之苦，一天頻尿高達36次，甚至整天守著馬桶，經身心科診斷疑因丈夫退休後太黏人，壓力造成自律...

自曝「自家車沒星級」 李孟諺籲：買車參考汽車版米其林評鑑

交通部長李孟諺今出席「2024年台灣新車安全評等（TNCAP）論壇」時，自曝購買的車沒有接受過TNCAP檢驗及鑑定，呼籲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。