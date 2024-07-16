霹靂首次大型售票演唱會 10月19日、20日高流登場

霹靂布袋戲將於10月19日、20日在高流舉辦首次大型售票演唱會「霹靂盛典」，集結素還真、一頁書、葉小釵等百名霹靂角色，與金曲歌王荒山亮、西卿、自從、千翼等8名霹靂歌手一起演出。

高雄市副市長李懷仁表示，近年來高雄投入大量資源，致力於將亞洲新灣區打造成5G科技的示範區，利用智慧科技導入文化創意領域，台灣在地經典傳統文化「霹靂布袋戲」合作，不僅是傳統文化的保存，更是以更新的姿態延續傳承，也是文化產業界與高雄市政府共同努力推動的方向。

霹靂布袋戲今天在高流舉辦發布記者會，「霹靂盛典」門票將於27日週六中午12時，在ibon售票系統開賣。

西卿表示，自己對布袋戲的情感很深，能受邀和年輕一代的霹靂歌手們合作，覺得特別有意義，希望民眾可買票進來看看演唱會的各種巧妙安排與驚喜。

荒山亮今天現場清唱在霹靂錄製的第一首歌「英雄無名」，他致詞時說，自己的歌手生涯與霹靂可以說是攜手並進，他更感性地說，霹靂就是自己的家，沒想到距離第一次免費的霹靂演唱會轉眼已過20年。

霹靂國際多媒體董事長黃文章表示，「霹靂盛典」是霹靂36年來史上第一次的大型售票演唱會，這次盛典亮點眾多，霹靂第一男主角清香白蓮素還真，史上首度49種造型一次同台、致敬經典戰役LIVE現場重現。

黃文章也說，官方後援會全明星陣容將攜手同台、這將是史上最華麗霹靂武林沉浸式舞台及獨創布袋戲文化科技體驗嘉年華等豐富的內容，絕對會是霹靂戲迷必須朝聖的大型盛典。