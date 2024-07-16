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長庚健康講座將登場 7月20日大師開講「護肝不能等」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長庚醫院舉辦健康講座，本周六主題為「肝癌」，提供疾病相關的預防、診斷與治療等健康知識。圖／長庚醫院提供
長庚醫院舉辦健康講座，本周六主題為「肝癌」，提供疾病相關的預防、診斷與治療等健康知識。圖／長庚醫院提供

俗話說：「肝不好，人生是黑白的。」，肝臟是人體最大的內臟器官，負責解毒、分泌功能，以及把糖和脂肪變成蛋白質，身負多項重任。肝臟內部沒有神經分布，如果出現症狀，通常已經是嚴重的肝病，甚至是癌症晚期。

長庚醫院推廣全民健康教育，邀請名醫舉辦「大師開講．健康講座」，7/20「肝癌」講座將登場，長庚團隊醫師將說明目前肝癌的整合性團隊治療成果。林口長庚紀念醫院副院長李威震將說明肝臟移植領域，高雄長庚紀念醫院院長王植熙也特地參與，分享肝癌多元高端治療。

近年來，癌症治療有許多重大突破，包括外科手術、免疫藥物、質子治療、肝腫瘤射頻消融治療等，讓晚期肝癌治癒出現新曙光。但除了後端的治療，民眾更要重視前端的預防，若發現體重減輕、全身倦怠、發燒、右上腹悶痛、食欲不振、黃疸，這六大警訊都是肝癌病兆。

演講嘉賓包括林口長庚紀念醫院器官移植中心主任詹昆明、林口長庚紀念醫院肝臟暨移植外科助理教授級醫師洪豪謙、林口長庚紀念醫院放射腫瘤科主治醫師謝承恩、林口長庚紀念醫院肝膽胃腸科助理教授級醫師林伯庭，現場並開放聽眾提問，另有互動遊戲。

【長庚健康講座】

主題：護肝不能等—護肝共舞，彩色人生

時間：07/20（六）09:00-12:20

地點：政大公企中心A2國際會議廳（台北市大安區金華街187號2樓）

報名網址

林口 癌症治療 肝癌 醫師 長庚

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