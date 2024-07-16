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漁船違法捕鯊割鰭 動保團體籲一律廢照遭漁業署打槍

中央社／ 台北16日電
漁船違法捕鯊頻傳。圖／聯合報系資料照片
漁船違法捕鯊頻傳。圖／聯合報系資料照片

台灣動物社會研究會今天表示，日前查獲捕撈鯊魚「割鰭棄身」累犯漁船，由於罰鍰無法遏止，建議「零容忍」，第一次就廢照。漁業署說，依法處分，不應任何違規一律撤照處分。

鯊魚割鰭棄身是指從鯊魚身上割下魚鰭（即魚翅），並將身體部分扔回大海。台灣動物社會研究會發布新聞指出，全球鯊魚資源面臨嚴重威脅，肯定海巡署、漁業署聯手查獲蘇澳籍「金滿發66號」漁船割鰭棄身，此船已是累犯，呼籲修法對這類違法漁船一律廢照嚴懲。

動社副執行長陳玉敏告訴中央社記者，「金滿發66號」2021年被查獲違法將捕撈的鯊魚割鰭棄身，當時漁獲13公噸，且未經許可提前卸魚；漁船經營者共被裁罰新台幣500萬元，收回漁業執照16個月，漁船從業人共被罰60萬元，收回船員手冊、幹部執業證書16個月。

她說，時隔3年，「金滿發66號」2023年底被扣留的執照發回後，又申請到中西太平洋作業，今年2到6月再度被查獲割鰭棄身，已是蓄意違法的累犯，因為獲利新台幣數百萬元，高於罰鍰。建議漁業署應第一次割鰭棄身就廢照，這樣漁船也無法轉賣，才能遏止。

漁業署回應，對割鰭棄身違規行為，與動保團體一樣採取零容忍態度，一經查獲違規案件，即依「遠洋漁業條例」及「違反遠洋漁業條例有關鯊魚漁獲物處理規定案件裁量基準」，按違規情節輕重依比例原則處以罰鍰50萬到250萬元、收照2年以下等處分。

漁業署並說，倘若違規情節重大，嚴重影響台灣漁業的國際形象，除做上述裁處罰鍰外，也得予以廢止漁業執照，以及漁船船員手冊及幹部船員執業證書；但是不應任何違規行為即一律採取撤照處分。

動社認為，「金滿發66號」再次違法，剛好避開1年內違規2次加重罰則的規範，雖然「遠洋漁業條例」第41條規定主管機關得廢止漁業執照、船員手冊、幹部執業證書，但母法授權由漁業署制定的「裁量基準」裡，卻沒有廢止漁業執照、船員手冊、幹部執業證書的選項，等於空有母法而無法達到廢照以遏止犯罪的效果。

動保團體 漁業署 鯊魚

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