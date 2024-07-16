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消暑聖品惹禍！ 68歲婦「每天吃好幾片」血糖爆表

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
夏天是水果盛產期，醫師王子源提醒，糖尿病友務必謹記慎選、適量兩大原則享用水果。圖／亞大醫院提供
夏天是水果盛產期，醫師王子源提醒，糖尿病友務必謹記慎選、適量兩大原則享用水果。圖／亞大醫院提供

台中市68歲洪姓婦人患有多年糖尿病，血糖控制得宜，近日回診時卻發現，飯前血糖飆高到314 mg／dl，糖化血色素更是爆表至10.2％，詢問後得知原來是洪婦一個多用以來，每天都吃好幾片西瓜消暑，所幸經過衛教及控制飲食後，糖化血色素逐漸降到6.6%正常值，遠離高血糖危害。

亞洲大學附屬醫院新陳代謝科主治醫師王子源提醒，糖友享用水果應注意，水果富含膳食纖維和維生素，但必須掌握適量原則，每天水果攝取量不超過兩分，一分水果約等於一個女生拳頭大小，或切成碗裝八分滿，最好分為兩餐吃，每餐各吃一分，時間則最好在兩餐之間或飯後1至2小時，其次則是應該選擇攝取一些低GI值的水果，才能避免血糖急速上升。

王子源說明，這名婦人罹糖尿病15年，服用兩種抗糖尿病藥物治療，血糖控制得宜，是醫師口中的乖寶寶病患，但日前回診卻發現她的空腹血糖飆高到314mg/dl ，超過成人糖尿病空腹血糖治療目標80至130mg/dl ，且糖化血色素也高至10.2%。

王子源指出，經詢問原來是天氣熱，洪婦的兒子買了許多大西瓜解暑，洪婦每天都喝吃好幾片西瓜消暑，持續一個多月。洪婦經轉介至糖尿病衛教室，建議改吃低GI（升糖指數）水果，並規定一天至多兩分水果，此外也調整糖尿病藥物，三個月後糖化血色素才又降至6.6%。

王子源強調，糖友的血糖控制是很重要的，可避免糖尿病急慢性併發症的發生，務必遵造醫囑按時服藥，飲食控制及定期運動，尤其均衡攝取各類食物、定時定量、多吃高纖維食物，例如蔬菜、糙米、麥片等，減少高脂肪食物，例如肥肉、油炸食物、全脂奶、蛋糕、椰漿，尤其要避免進食高糖分的食物、水果及含糖飲料。

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