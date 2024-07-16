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雙和醫院：監測數位生物指標 可發現極早期失智症

中央社／ 新北16日電
衛福部雙和醫院失智症中心主任黃立楷（圖）16日表示，在AI技術、大數據應用及台灣ICT（資訊及通訊技術）產業協助下，透過數位科技或穿戴裝置可更密集監測數位生物指標，讓失智症能被及早發現、及早治療。圖／雙和醫院提供
衛福部雙和醫院失智症中心主任黃立楷（圖）16日表示，在AI技術、大數據應用及台灣ICT（資訊及通訊技術）產業協助下，透過數位科技或穿戴裝置可更密集監測數位生物指標，讓失智症能被及早發現、及早治療。圖／雙和醫院提供

衛生福利部雙和醫院今天表示，在人工智慧、大數據應用，以及台灣資訊及通訊技術協助下，透過數位科技或穿戴裝置，可更密集監測數位生物指標，能發現極早期失智症並及早治療。

衛福部雙和醫院今天發布新聞表示，台北醫學大學近來研究發現，可藉由步態速度和步幅長度、語調、眼動的不穩定注視次數，注視特定區域的次數，這些細小行為及生活行為指標的改變，搭配頸動脈超音波與腦部造影AI（人工智慧）分析，就能精準發現是否已進入極早期失智症。

院方表示，政府統計，台灣65歲以上年長者失智症盛行率達到7.99%，推估目前失智症總人口數超過35萬人。隨超高齡社會來臨，失智症人數將逐年攀升，民眾不可輕忽。

雙和醫院失智症中心主任黃立楷表示，失智症一旦出現明顯症狀時，往往已進入不可逆階段，只能靠藥物或其他治療延緩腦部功能退化。若及早發現，及早介入治療處置，可達到預防或逆轉失智症發生。

黃立楷表示，失智症發病後，對身旁親友及照顧者都造成無形的壓力，但在AI技術、大數據應用，及台灣ICT（資訊及通訊技術）產業的協助下，透過數位科技或穿戴裝置，可更密集監測數位生物指標，讓失智症及早發現、及早治療。

雙和醫院說，神經科與精神科合作的「失智症專責病房」，提供老年及失智整合跨科門診，不僅提供藥物治療，也著重非藥物的職能復健、懷舊治療、音樂及運動治療、家屬照護技巧訓練，

新聞稿表示，另也研究預防極早期失智症，8月2日將在台北世貿一館參與高齡健康產業博覽會；針對高齡者的疾病預防、診斷、治療、復健到長照服務，有新穎技術與創新服務業者參與。

失智症 復健 衛福部 醫學 高齡者

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