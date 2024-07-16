急診就診人次連2週降 疾管署估壅塞隨疫情得紓解

疾管署發言人羅一鈞今天表示，COVID-19和流感高峰已過，急診不論原因就診人次已連2週下降；且隨疫情下降，預估急診壅塞也將漸得紓解。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天在疫報表示，流感和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情都已於7月2日至8日達高峰，預估流感8月初脫離流行期，COVID-19則估8月中旬脫離。

急診部分，羅一鈞說，不論原因急診就診總人次最高點，出現在6月最後一週，單週就診15.3萬人次，至於7月9日至15日急診就診13.7萬人次，比前一週14.8萬人次下降19%，已連續2週下降；預估隨呼吸道疫情下降，急診壅塞將逐漸得到紓解。

另外，疾管署透過新聞稿表示，有關某醫師在媒體投書指稱「近期新冠與流感流行為假疫情」，對於急診壅塞情形提出其主觀意見所為的推論，內容與實際狀況不符，因此提出說明事實。

疾管署表示，第1，COVID-19及流感併發重症，仍屬第4類法定傳染病。為整體監測國內疫情狀況，疾管署以多元指標綜合評估疫情趨勢，對於疾病通報定義、診斷試劑與治療藥物的使用時機，均訂有嚴謹規範，醫療機構必須依循辦理，絕無可能為特定目的而虛構。

第2，疾管署蒐集國內健保門急診就診診斷碼、COVID-19併發症、流感併發重症、死亡病例趨勢以及住院數等指標綜合評估疫情趨勢。監測資料顯示，國內COVID-19併發症疫情自今年第23週（6月2日至8日）進入流行期後呈上升趨勢；類流感疫情自第18週（4月28日至5月4日），急診就診病例百分比超過流行閾值，持續處流行期。

第3，依現行COVID-19病例定義，符合臨床條件及檢驗條件的中重症個案須通報衛生主管機關，其中臨床條件明確定義為發燒（38度以上）或有呼吸道症狀後14天（含）內出現肺炎需氧氣治療或其他併發症因而住院或死亡；至於其他原因自行使用家用快篩檢測陽性的輕症或無症狀者，非屬法定傳染病，無須通報。

第4，該投書所述「健保到現在為止也沒有批准抗病毒藥及快篩試劑可以用於新冠輕症」並非事實。

第5，自今年6月26日起至7月31日，疾管署再次擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」，倘經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑。

第6，疾管署於6月下旬起，釋出COVID-19家用快篩試劑至醫療院所，由專業人員評估提供給有醫療實際需要者使用。並邀集領有藥證的快篩試劑製造商積極補貨，目前多家藥局亦重新上架家用快篩試劑。且目前健保亦已有給付高風險對象醫用快篩檢驗。