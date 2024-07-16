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「買車需認證」新車安全評等已評鑑8款車 李孟諺：提供安全車輛選擇

中央社／ 台北16日電
交台灣新車安全評等（TNCAP）已公布8輛車的評鑑，交通部長李孟諺表示，就像民眾吃飯會選擇米其林摘星餐廳一樣，買車更需要有星星認證，提供台灣民眾更多安全車輛的選擇。記者胡瑞玲／攝影
交台灣新車安全評等（TNCAP）已公布8輛車的評鑑，交通部長李孟諺表示，就像民眾吃飯會選擇米其林摘星餐廳一樣，買車更需要有星星認證，提供台灣民眾更多安全車輛的選擇。記者胡瑞玲／攝影

台灣新車安全評等（TNCAP）已公布8輛車的評鑑，交通部長李孟諺表示，就像民眾吃飯會選擇米其林摘星餐廳一樣，買車更需要有星星認證，提供台灣民眾更多安全車輛的選擇。

車輛安全審驗中心今天舉行2024年台灣新車安全評等（TNCAP）論壇，交通部長李孟諺出席致詞表示，這個制度是總統賴清德擔任行政院長任內時予以核定，在民國117年前投入新台幣29億元經費，建立相關制度。

李孟諺表示，這項制度提供更多安全車輛讓民眾選擇，就像選擇餐廳時會根據米其林評鑑選擇星星認證餐廳，買1輛車用10年更會選擇有星星認證。

李孟諺指出，台灣1年道路交通事故有3000多人死亡，6成跟機車有直接或間接關係，但車輛安全也很重要，有更安全且嚴格的檢驗，在事故環境還可以拯救人命，有相關認證也讓民眾消費更有保障。

李孟諺表示，台灣過去被評為行人地獄，還有很大的改進空間，交通部把道安跟行人安全列為首要施政項目，賴總統也把這個項目列為最重要的施政目標。

車安中心執行長周維果指出，雖然台灣的TNCAP算很後面才推動，但執行進度以及公信力上都已達到很好的成果。

交通部表示，透過強制性的車輛安全審驗制度以及高於強制性法規標準自願性TNCAP，多管齊下提升國內車輛安全性、建立大眾選擇安全車輛觀念、降低道路交通事故傷亡。

交通事故 交通部長 李孟諺 米其林 行人地獄

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