幸運兒是誰？TPASS上路周年中獎名單曝光 最高可獲乘車金1.5萬元

TPASS月票自去年7月1日上路至迄今已滿周年，交通部公路局為感謝民眾支持及盼吸引更多人使用，4月24日舉辦「TPASS慶周年 乘車金大放送」記者會，並在今天抽出各獎項得主。公路局表示，這次TPASS是動用疫後特別預算編列3年200億，下半年會朝經常性預算向行政院申請經費。

公路局長陳文瑞致詞時表示，TPASS上路迄用滿周年，統計過去1年數據，加值人次已突破780萬人次，使用月票搭乘各類公共運輸達5.8億人次，平均每月加值人次達64.1萬人次、每月使用TPASS搭乘公共運輸人次達4787人次。

這次抽獎回饋活動規畫「新客獎」、「熟客獎」、「鐵粉獎」及「加碼獎」等4個獎別，新客獎為1年內加值1至4次，乘車金5000元；熟客獎為1年內加值5至8次，乘車金1萬元；鐵粉獎1年內加值9次以上，乘車金1.5萬元，上述抽獎名額各150個。

另外，有10個縣市政府、3家運輸業者、2家票證公司、2家驗票機業者等17個單位，提供926個加碼獎，讓總獎項達到1436個，提高民眾中獎機會。

公路局表示，本次抽獎活動共有10萬5410人登陸參加，占TPASS使用人數16.5％，其中符合新客獎資格占31％、熟客獎資格占23％、鐵粉獎資格占46％。公路局表示，本次抽獎規則是採隨機公平的程式語言及「不重複中獎」機制設計，以確保抽獎程序符合公平、公正及公開的原則。

抽獎結果將於公路局官網活動網站公告，並自明（17日）起以111政府專屬短碼簡訊平台發送中獎簡訊通知，獲獎得主須於今年8月30日前完成兌獎資料登錄，若逾期未登錄則視為自動放棄中獎資格。

陳文瑞表示，TPASS月票已上路實施1年，公路局也會同各地方政府精進TPASS方案，目前規畫今年底，針對短天期、非通勤的民眾，規畫TPASS擴大使用族群。

運輸組長梁郭國補充，這次TPASS預算是動用疫後特別預算，目前執行滿1年，從地方政府提報預估金額，統計至今年底，約花費100至110億元，目前經費還夠用，未來預算來源從規費或私人運具移轉過來都有可能，但為長久落實TPASS政策，目前正在進行TPASS成效分析報告，下半年將依該報告向行政院提報經常性預算。

先前有學者指出，政府砸大錢推行TPASS月票，但實際從私人運具移轉至公共運輸僅6.6％，且也無助於北市車流量加速。對此，梁郭國表示，車流量影響因素很多，車流量的快慢與硬體、環境、旅客搭乘使用的目的等相關，不能單從TPASS來解釋車流量快慢的情況，事實上，以過去1年執行成效來看，TPASS推行後增加12％公共運輸使用量。