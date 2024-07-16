台中男運動呼吸不順、冒冷汗 健檢發現「肺栓塞」：嚴重恐威脅生命

60歲張先生近期運動時出現呼吸不順、上氣不接下氣、冒冷汗情形，他健檢接受心臟冠狀動脈電腦斷層檢查，發現肺栓塞急症，立刻安排肺動脈心導管治療，解決隱形危機。

衛福部豐原醫院今天發布新聞稿，心臟科醫師林子翔指出，肺栓塞是一種由血栓導致的急性疾病，對生命構成嚴重威脅，未必容易察覺，直到開始嚴重時，病徵才會陸續浮現，常見徵狀包括呼吸不順暢、咳嗽、氣喘及胸口感到痛楚等。

院方表示，張姓患者本身是醫師，因長期坐診，導致下肢栓塞，下肢血栓行至肺部，才引發急性肺衰塞。血栓形成的風險因子，包括罹患癌症或某些遺傳疾病，另臥床過久、吸菸、中風、使用激素替代療法、懷孕、肥胖、曾接受過某些手術等也都可能導致血栓。

張男接受非侵入性的心臟冠狀動脈電腦斷層，由連續快速與心電圖同步的攝影，以了解冠狀動脈的鈣化沈積或動脈硬化斑塊，進而評估整條的血管阻塞情形，具有同時檢查心臟周邊如肺臟組織等優點，以達到早期診斷心臟病變的目的。

放射科醫師黃竣聖強調健檢的重要性，透過高階影像檢查，及早發現潛在的健康危機，對於患有慢性疾病族群更應定期進行全面性的健康評估檢查，早期發現、早期治療。