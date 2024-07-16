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擴大退休再就業適用對象 勞動部籲善用壯世代人力

中央社／ 台北16日電
立法院15日三讀通過「中高齡者及高齡者就業促進法」修正案，擴大退休再就業準備的適用對象。圖／聯合報系資料照片
立法院15日三讀通過「中高齡者及高齡者就業促進法」修正案，擴大退休再就業準備的適用對象。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀修正通過中高齡高齡者就業促進法，擴大退休再就業準備的適用對象。勞動部今天表示，台灣未來每5人中就會有1人是超過65歲的高齡者，呼籲企業善用壯世代人力。

立法院昨天三讀通過「中高齡者及高齡者就業促進法」修正部分條文，明定中高齡者及高齡者就業計畫重要內容，納入推動部分工時工作模式，並擴大退休再就業準備的適用對象。

勞動部今天發布新聞稿表示，去年會商10部會發布「中高齡者及高齡者就業促進計畫（2023-2025年）」，這次修法更進一步明確定義計畫內容，包含職務再設計、職場友善、職業安全、職業訓練、獎勵僱用、延緩退休、銀髮人才服務、推動部分工時模式等相關事項，從不同面向完善保障管道及支持壯世代就業。

勞動部呼籲，台灣即將於邁入超高齡社會，未來每5人中就會有1人是超過65歲的高齡者，事業單位應儘速改變人力運用觀念，善用壯世代人力協助企業經驗傳承及提升經營效率。

勞動部指出，這次修法也十分重視跨部會合作，希望結合部會資源共同推動壯世代就業，並共同開發適合壯世代的產業與就業機會，以鼓勵釋出更多適合壯世代就業機會。未來將就推動部分工時工作模式與開發壯世代產業及就業機會等事項，滾動調整就業促進計畫內涵。

勞動部已補助雇主針對「年滿64歲」的中高齡員工提供職涯發展、就業諮詢、創業諮詢及職業訓練等相關再就業協助措施；這次修法放寬適用對象為「符合勞基法第53條或第54條第1項第1款前2年勞工」，從服務端擴大提升退休再就業準備服務量能。

未來勞動部將因應這次修法併同調整措施的適用對象，強化納入對勞工職涯諮詢、心理調適或職能評估等服務內涵，協助壯世代瞭解未來退休後職涯方向，落實支持退休後再次就業，並配合修法將已發佈的「中高齡及高齡者人力運用指引」每2年定期更新，以利企業運用。

勞動部表示，積極落實中高齡者及高齡者就業促進法各項措施，自專法施行以來已增加38萬名壯世代勞動力，壯世代勞動參與正持續提升，在未來可以預見壯世代勞動力將成為勞動市場的新主力。

中高齡 勞動部 高齡者

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