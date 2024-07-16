常去小七嗎？ 你一定要知道的「8種功能」

全台超商遍地都是，最常見的小七（7-11）早已開滿大街小巷，是全台灣數量最多的便利商店（截至2024年1月底數量達到6890家），除了最常見的購物、領錢、借廁所、影印之外，還有許多冷門的功能值得大家使用。

日前有網友在PTT論壇閒聊到「7-11對你而言是怎樣的存在？」有不少鄉民回覆「拿來取貨、繳費用的」、「影印店」、「中信帳戶領錢的地方」，更有大批網友自嘲是「乞丐超人」，最常在沒錢時搶買超商的打折即期品。雖然統計下來，最多人使用到的超商功能，無非是取包裹、領錢以及等待特價食品等，但7-11可不只是這麼簡單。

統一超商創立於1927年美國德州，最早期的服務項目只有零售冰品、牛奶和雞蛋，而近百年後的現在，服務項目多到數不清，除了被網友們揭開的隱藏項目外，也有不少好用的冷門功能。

1.零錢bye bye

統一超商專屬的APP「有OPENPOINT真好」，能將找零存到會員錢包中，只要提前告知店員即可。

2.衣服送洗

與潔衣家合作，到超商就能代客送洗衣服，縮短路程、減少等待時間，偶爾也有優惠代碼能做使用。

3.廢棄紙箱

店家每日進貨後總有待丟棄的紙箱，若有需求可免費向店員詢問是否能取用。

4.相片沖洗

除了基本影印服務之外，也能透過ibon機台列印照片、明信片，記錄每個珍貴的時刻。

5.叫車服務

透過ibon機台輸入電話，就能輕鬆選擇車隊叫車，也不怕司機跑錯地點。

6.回收廢棄品

提供回收廢棄筆電、廢光碟、廢電池及廢手機，做環保的同時還能換取購物抵用金。

7.買旅遊網卡

出國旅遊必備的就是網卡，使用ibon機台三分鐘就能買到，減少在機場的等候時間。

8.網路預購

7-11的網路預購商品種類豐富，除了年節菜品外，還有家電、食品、金條等，原門市就可取貨。