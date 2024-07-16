「總獎金36萬」海委會首辦攝影比賽 拍下對海的感動
行政院海洋委員會鼓勵國人親海、近海，於109年啟用「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺」，今年為提昇民眾對海域遊憩安全的關注與參與，首次舉辦海域遊憩攝影比賽，號召愛好海洋及攝影的民眾，透過鏡頭分享屬於自己的海洋意象和對海的感動，總獎金高達36萬，邀請攝影愛好者踴躍投稿參賽拿獎金。
海委會主委管碧玲表示，台灣是海洋國家，擁有豐富的海域遊憩資源，為確保國人安全享受海域遊憩，海委會已完成建置「海域遊憩活動一站式服務資訊平臺」及「Go Ocean海洋遊憩風險資訊APP」，提供包含遊憩景點活動複合式查詢、海況影像、海情海象、禁限制活動海域、遊憩法令、海洋驛站及船舶進出港線上申請等資訊；搭配「Go Ocean海洋遊憩風險資訊APP」揭露海域遊憩景點及風險資訊，提供一般民眾及專業玩家，在從事海域遊憩前有充分的準備，避免產生風險。
海委會表示，為豐富一站式平臺內海域景點照片，海委會特舉辦「Sea！我的海派人生」攝影比賽，邀請國人拿起相機，拍下美麗的海域風光及熱情的海域活動，踴躍投稿參賽拿獎金。只要年滿18歲，前往一站式平臺的遊憩景點，拍下美麗的海域風光及熱情的海域活動，金牌最高10萬元，總獎金高達36萬。
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