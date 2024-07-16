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桃園SRF廠爭議 環境部：未取得許可之鍋爐皆屬新設鍋爐

中央社／ 台北16日電
桃園SRF廠爭議，圖為桃園科技園區進駐3家SRF廠之一。圖／聯合報系資料照片
桃園SRF廠爭議，圖為桃園科技園區進駐3家SRF廠之一。圖／聯合報系資料照片

外界質疑桃園3家SRF廠適用空汙法規疑義，環境部今天重申，3家SRF廠桃市府尚未核發許可證，都屬「新設鍋爐」，也都適用加嚴的排放標準，將在修法草案中明示新設鍋爐的定義。

環境部於6月20日預告「鍋爐空氣汙染物排放標準」修正草案，針對外界疑慮的戴奧辛等汙染物排放予以加嚴。

近期外界關注桃園市3家固體再生燃料（SolidRecovered Fuel, SRF）發電廠適用法規疑義，環境部今天發布新聞稿表示，依照空汙法規定，3家SRF發電廠應於汙染源設置前向桃園市政府申請設置許可證，未依法申請取得地方政府核發設置許可證的鍋爐，均適用「新設鍋爐」的規定。

環境部大氣環境司長張順欽告訴中央社記者，就現實面來看，這3家SRF廠現在都還沒有實體廠，且業者在運作之前依法應該先取得地方主管機關申請設置、操作及燃料許可證，目前這些流程也都還沒有完成。

張順欽表示，就算廠房完成，也必須經過試運轉或功能性測試等審核程序，確認汙染源燃料使用及空氣汙染防制情形後，才能依核定的許可內容運作。

張順欽指出，目前鍋爐空汙修正草案仍在預告期，預計8月召開公聽研商會，再徵詢各界意見；不過目前已擬「未取得設置許可證之鍋爐，當以新設鍋爐認定」文字，納入草案中；草案預計於年底前正式公告。

針對SRF管理強度問題，環境部表示，今年3月22日完成修正「固體再生燃料製造技術指引與品質規範」，強化審查制度及管理規範；並成立「SRF營運體檢輔導團」透過逐廠訪視、檢查及輔導，診斷問題及提供改善建議，將於9月提出體檢報告書。

環境部表示，體檢報告完成後的3個月內會提出SRF管理辦法，並研議運用數位化工具強化管理。後續將盤點SRF營運動態及效益，預計在今年底前完成SRF白皮書；中長期則促進業界自行組成聯盟，從製造到使用建立完整的自律規範。

SRF 環境部 空氣汙染

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