七旬女罹患大腸癌 奇美醫「怡樂適療程」術後不再苦難當

台南奇美醫院直腸外科主任周家麟今天分享案例，70多歲的林姓婦人大腸長有腫瘤，進行大腸切除手術，經安排怡樂適(ERAS)療程，隔天就可下床活動及進食，第5天就出院，目前門診持續追蹤。周家麟說，這是種手術周期照護模式，可減少手術對病人的影響，促進術後快速康復。

周家麟說，林姓婦人今年至衛生所做癌症篩檢，結果顯示糞便有潛血反應，轉介至奇美醫院接受大腸鏡檢查，發現大腸有1顆4公分大的腫瘤，醫師評估後建議大腸切除手術，以控制癌症。

林女擔心開刀後會像鄰居一樣住院15天，且術後疼痛和進食困擾會很難受，但周家麟安排怡樂適療程，術後隔天即可下床活動及進食，疼痛也不明顯，第2天移除尿管，第3天開始低渣軟質飲食，第5天成功移除引流管並出院。

周家麟說，病人面對重大手術，除了會有心理壓力，更害怕術後產生的併發症，也擔心身體功能會因手術而下降，特別是高齡或多重共病症的病人更為顯著。為此，奇美醫院自今年起推行「怡樂適療程」（ERAS，Enhanced Recovery After Surgery，術後加速康復療程），藉由減少手術對病人的影響，促進術後快速康復。

周家麟表示，以往手術前需禁食8小時以上，術後要等排氣才能喝水，鼻胃管和尿管需留置5至7天左右，術後的疼痛和噁心感會影響進食及活動，住院時間常超過兩周，讓人身心俱疲。

該院大腸直腸外科統計數據顯示，導入此療程後，病人康復速度明顯提升，術後併發症顯著下降。術前禁食時間從8小時縮短到2小時，病人手術當天早上仍可進食流質飲食；術中由醫療團隊執行微創手術，縮小手術傷口，降低術後疼痛；術後24小時內移除鼻胃管，禁食時間從3天減少到隔天經口飲用流質液體，術後尿管及引流管可盡早移除，平均住院時間從10至14天縮短至5至7天；術後併發腸阻塞率也從10.3%降至4.3%。