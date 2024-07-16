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美國進口牛舌驗出「弓蟲」 養貓族感染風險曝：恐引起不適症狀

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
疾管署提醒，懷孕婦女避免接觸來路不明的貓，並且避免清理貓沙以防感染弓蟲。示意圖，記者賴昀岫／攝影
疾管署提醒，懷孕婦女避免接觸來路不明的貓，並且避免清理貓沙以防感染弓蟲。示意圖，記者賴昀岫／攝影

衛福部食藥署今公布，一批自美國輸入的冷凍牛舌中，檢驗到寄生蟲「弓蟲」，恐影響人類中樞神經等，尤其孕婦更可能有垂直感染風險，疾病管制署目前將其列為第四類法定傳染病，據統計，每年通報案例數約15至20例，多數感染者曾與動物接觸，因生食肉品而感染較少，但醫師仍建議，食用牛肉等肉品時，至少要五至六分熟較安全。

疾病管制署衛教資訊指出，弓形蟲為一種細胞內寄生的原蟲，台灣尚無詳細、具有代表性組群的盛行率的研究報告，免疫功能正常的成人或孩童中，少部份病患會出現明顯症狀，其中最常見的為淋巴結腫大，病人常會有倦怠感。另外偶爾會發現病患有發燒、喉嚨痛、斑樣或丘狀樣紅疹、夜間盜汗、肌肉酸痛及肝脾腫大等症狀。

疾管署副署長羅一鈞說，去年通報感染弓蟲案例數有18例，前年則有17例，每年通報案例數約15至20例，各年齡層個案都有，疫調結果指出，多半是曾和貓等動物接觸，不過如果是從小就飼養在家中、未接觸過野鳥等野生動物或環境的貓，相關風險則較低，提醒懷孕婦女避免接觸來路不明的貓，並且避免清理貓沙，需要清理時，應戴手套，清理後必須洗手，以免被污染的貓糞感染。

2010年曾發生中部地區新生兒男嬰，經由超音波及核磁共振檢查發現其腦部有標靶狀鈣化及空洞，男嬰的母親在懷孕6至7個月左右，醫院婦產科醫師於產檢時發現胎兒體重未增加，即已懷疑遭受先天性感染，新生兒於出生後採集腦脊髓液檢驗確認，經疫情調查發現，媽媽曾於懷孕24周時生食醃豬肉，平時也有生食醃豬肉的習慣，可能為母親遭受感染後，個案再經母子垂直感染。

貓是弓蟲的天然宿主，會出現在貓的腸道內，人處理貓糞便時，手部如不慎接觸到糞便中的卵囊，接觸後會在體內移動，嚴重會跑到腦部中樞神經，出現類似腫瘤的病變，如到眼睛、脊椎或肌肉等部位，則會引起疼痛與不舒服症狀，在人體內不會發育為成蟲，而是形成類似腫瘤的孢囊，在中樞神經內的話，需要透過電腦斷層才能看出囊狀構造，「一般而言都不小」，直徑可達約3至5公分。

黃高彬進一步指出，孕婦感染時會垂直傳染給小孩，這類會垂直感染的寄生蟲不多，除弓蟲外還有鉤蟲，當孕婦感染時，對胎兒最嚴重的影響，是跑到腦部時出現黃疸與腦病變等症狀，進而引起類似癲癇的病灶，不過目前已經有藥物可治療，但最擔心的仍是行程腫瘤化結構，藥物難以介入，建議食物中心溫度要加熱至70°C以上，以牛肉為例，至少要煮到五分熟。

除了本次公布在冷凍牛舌中驗出弓蟲，2022年食藥署也曾攔截一批進口牛舌，並檢驗到住肉孢子蟲，黃高彬指出，對愛滋病患等免疫低下族群，會引起噁心、嘔吐、下痢等腸胃道症狀，一般免疫功能健全者相對少見。

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