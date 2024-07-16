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狂嗑西瓜消暑...台中婦血糖竟飆升 醫建議：改吃「這類」水果

中央社／ 台中16日電
台中洪姓婦人罹患糖尿病多年，每天都吃好幾片西瓜消暑，導致近日回診血糖及糖化血色素飆高。示意圖／ingimage
台中洪姓婦人罹患糖尿病多年，每天都吃好幾片西瓜消暑，導致近日回診血糖及糖化血色素飆高。示意圖／ingimage

台中洪姓婦人罹患糖尿病多年，血糖都控制得宜，但近日回診血糖及糖化血色素都飆高，經醫師詢問才得知，她每天都吃好幾片西瓜消暑，幸經過衛教及控制飲食後，遠離高血糖危害。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，68歲洪姓婦人患有糖尿病病史長達15年，服用2種抗糖尿病藥物治療，糖化血色素也都控制在6.5-7.0%之間，符合成人糖尿病糖化血色素治療目標<7%，控制得宜。

亞大醫院新陳代謝科主治醫師王子源指出，婦人日前回診，卻發現空腹血糖飆高到314mg/dl（成人糖尿病空腹血糖治療目標80-130），且糖化血色素也高至10.2%。經詢問原因，原來是天氣太熱，婦人兒子買了許多大西瓜，她每天都吃好幾片西瓜解渴消暑，時間持續1個多月。

患者經轉介至糖尿病衛教室，建議改吃低「升糖指數（GI）」的水果，並規定1天至多2份水果，此外也調整糖尿病藥物，3個月後糖化血色素才又降至6.6%。

王子源表示，糖尿病治療3大要素為飲食控制、運動及藥物，其中又以藥物治療最重要且最有效，但並非只靠藥物就可以讓血糖達標，適當的飲食及運動也是必要的，尤其均衡攝取各類食物、定時定量、多吃高纖維食物，例如蔬菜、糙米、麥片等，減少進食高脂肪的食物，例如肥肉、油炸食物、全脂奶、蛋糕、椰漿，尤其要避免進食高糖分的食物、水果及含糖飲料。

王子源提醒病友，享用水果應注意，每天水果攝取量不超過2份，1份水果約等於1個女生拳頭大小或切成碗裝八分滿，最好分為2餐吃，每餐各吃1份，時間最好在2餐之間或飯後1-2小時，應該選擇攝取低GI值的水果，才能避免血糖急速上升。

水果 糖尿病 西瓜 醫師

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