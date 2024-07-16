國家氣候變遷對策委員會月底開會 能源供應將上討論桌

國家氣候變遷對策委員會將於本月底召開首次會議，環境部長彭啟明今天表示，國家氣候變遷對策委員會具有7大主軸，月底首場會議將談到氣候變遷對台灣的衝擊，以及國家綠色成長戰略、能源的供需等。

總統府日前成立三大委員會，其中國家氣候變遷對策委員會將於本月底召開首場會議，該委員會執行秘書由環境部長彭啟明擔任，副執行秘書則由總統府副秘書長張惇涵擔任。

彭啟明今於「2024遠見ESG國際大師論壇-迎向碳有價時代 備戰淨零賽局」受訪指出，氣候變遷下每年夏天愈來愈熱，冬天也愈來愈暖，減碳已經是勢在必行，然而環境部目前還是須遵守「環境基本法」的非核家園目標，但是核能也是減碳選項之一，不能排斥新的核能技術。

彭啟明指出，氣候變遷的因應都已經入法在執行，困難在於說與做是兩回事，距離2030年的國家階段性減量目標，以及2050淨零的宣示都還有很大的差距，不只台灣，放眼全球也是如此，氣候變遷也已經不只是氣候問題也是貿易問題，碳定價制度部分台灣是碳費先型，之後將走向總量管制，碳費雖然不是完美的制度，但必須趕緊走下去，預計未來幾個月就可以上路。

針對月底的國家氣候變遷對策委員會將召開首場會議，彭啟明說，該委員會每季開一次會，首次會議將談到氣候變遷的調適還有綠色成長戰略，以及能源的供需等，但目前來看第一次主要還是討論氣候變遷對台灣的衝擊究竟有多大。

另針水利署第4河川分署的「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場，日前向環境部申請首例自然碳匯專案且通過審查，彭啟明表示，該專案30年可取得減碳額度約605公噸二氧化碳當量的碳抵換額度，「其實相當少」，不過至少是由政府做起的案例。