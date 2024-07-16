0403花蓮地震位移？震央移至海陸交界 深度加深7公里

0403花蓮地震迄今已過3個月，中央氣象署日前更新該地震數據，原震央定位在台灣東部海域，經確認後，更新為花蓮縣壽豐鄉，地震規模不變，但深度加深為22.5公里。地震中心表示，最初警報是為了救災，後期震央經蒐集更多測站數據後有調整，但強調實際震央應在海陸交界處，因此速報震央定在海上並沒什麼問題。

根據氣象署最初發布的地震警報資訊，0403花蓮地震為規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25公里（位於台灣東部海域）。但氣象署日前更新數據，其地震規模不變，但深度加深為22.5公里，震央改為花蓮縣政府南南西方14.9公里（約位於花蓮縣壽豐鄉）。

氣象署地震測報中心主任吳健富說，最初警報的結果是為快速定出地震的震央及規模，因此用的測站數量，與後期作業定位的測站數量不同，但規模沒有太大差異，僅深度稍微加深，對於救災沒有太大影響。

吳健富表示，過去重新定位的資訊並無再對外公開，但會在地震測報中心的地震活動彙整中更新，雖在地震資訊中，0403花蓮地震的震央點位看起來是在花蓮縣壽豐鄉的陸地上，但其實是介於海陸交界之處，一般而言，定位誤差可能會有3至4公里。

吳健富解釋，重新定位是地震測報的機制之一，速報時用的測站數量約100站，後期重新定位則會用到600站去觀測，尤其像是花蓮0403規模高達7.2的大地震，地震中心的人力會先投入速報統計，協助救災，因此後期重新定位的時間會再久一點。

吳健富說，常規地震重新定位的資訊只需3、4天的時間，但若像0403花蓮大地震的話，可能需要1周甚至半個月的時間才能確認。