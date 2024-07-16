修補心臟破洞不動刀 心導管治療重啟「心」能力

只要是為病人好，醫師傅雲慶從不害怕挑戰。 他用心導管修補心臟破洞， 不僅手術傷口小，術後恢復時間也短， 至今修補超過三千例，幾乎百分之百成功且零死亡率。

台灣每年約有一萬多人罹患心肌梗塞，需即時打通阻塞的冠狀動脈方能搶救性命，但你可能不知道，心肌梗塞還可能引發罕見卻極端致命的心室中膈破洞，也是俗稱的心臟破洞。治療心室破洞，傳統上必須透過外科開心手術才能把破洞補起來，但開胸是大手術，患者未必能承受且死亡率也高。

十年前，當時七十二歲的葉宗義就因為心肌梗塞合併心室破洞，一度命在旦夕，但他緊急接受臺中榮民總醫院的介入性心導管治療，不僅免除風險極高的開心手術，還恢復了健康。

那是葉宗義第一次到臺中榮總，「很慶幸就遇到了傅雲慶醫師，救回了我一命。」

咳嗽竟然是因為心肌梗塞

身為全國商業總會監事兼世界珠算心算聯合會會長的葉宗義，還記得自己是在二○一二年農曆年前開始咳嗽，起初他不以為意，但愈咳愈厲害，咳到聲音都變了，甚至覺得喘。

他本來還想撐過農曆年後再就醫，但太太覺得不對勁，大年初三就催他到彰化員榮醫院急診，經心電圖檢查，發現是心肌梗塞。葉宗義不僅心臟腫大，還有肺積水現象，緊急轉院到臺中榮總。

（本文出自《給生命第二個起點》） 葉宗義記得剛開始自己在救護車上還能跟護理人員說話，「那時我都很清醒，覺得情況似乎還好。」然而因為心肌梗塞導致心臟衰竭，送至中榮時收縮壓只剩八十三毫米汞柱，儘管人還有意識，但已經算是休克狀態。

送到心導管室檢查時，葉宗義喘得太厲害，幾乎無法呼吸，醫師於是緊急插管。「他來的時候已經很危險了，」臺中榮總副院長傅雲慶談到葉宗義當時的狀況這麼說。

並非所有的心肌梗塞都會致命，主要視阻塞的範圍和嚴重程度而定，傅雲慶解釋，「如果塞到主幹道，幾乎就會立刻走掉，根本來不及救，但冠狀動脈就像樹枝，如果只是塞到小分支，不一定會有嚴重的症狀或後遺症。」

打通動脈，但心臟持續衰竭

經心導管檢查發現，葉宗義的三條冠狀動脈都嚴重堵塞，左前降支已經有九○％狹窄，左迴旋支則是九五％，右冠狀動脈有七五％。 中榮立刻進行手術，打通葉宗義左前降支和左迴旋支兩條動脈，並放入主動脈內氣球幫浦，增加冠狀動脈血流，降低心臟負擔。

「看太太邊簽醫療同意書邊哭，我就知道事態嚴重了，」葉宗義印象進手術室前見到太太不斷掉眼淚，「我還安慰她說，你放心，我會加油。但接下來五、六天我就不醒人事了。」

當手術房外的電子看板顯示「手術成功」，葉宗義的太太和孩子們都鬆了一口氣，只是當聽見時任心臟內科主治醫師劉尊睿說明，「血管已經通了，但還有另外一個問題，他心臟有破洞，必須盡快再動第二次手術」時，大家的心情頓時又陷入谷底。

醫師發現，葉宗義除了冠狀動脈狹窄外，還有心室破洞的問題，打通動脈只是改善冠狀動脈血流，卻無法解決心臟持續衰竭的問題。

一般來說，心室中膈破洞分為先天和後天，後天是心肌梗塞所造成，主要由於支配心臟中膈的左前降支冠狀動脈阻塞，造成心室中膈肌肉壞死，壓力較大的左心室血流就衝往右心室，造成心室中膈出現一個破洞。

「即使血管打通，病人也不一定可以存活，因為心臟已經有部分肌肉壞死，」傅雲慶解釋，「加上心室破洞，如果放任破洞，左心室血液會大量灌到右心室，再繼續衝往肺部，造成肺充血。」

免受開心之苦的方法

「當時他的X光片心臟已經腫得很大，幾乎是正常的兩倍，肺部影像則是一片白茫茫，因為肺水腫很厲害，有生命危險，」傅雲慶回想。

肺泡在正常狀態下是充滿空氣，但葉宗義的肺泡卻積滿水，肺部收縮壓高達七十六毫米汞柱，是正常的兩倍以上，肺部血流量也是正常的二．三倍，「因為肺部血管壓力升高，造成全身血液循環都產生問題，」傅雲慶指出，「右心室必須更用力收縮，才能把血液打到肺部進行氣體交換，這會不斷加重心臟負擔，加速心臟衰竭。」

聽到必須再一次開刀，家人們都傻了，葉太太緊張的詢問第二次手術成功率多少，醫師評估不到五○％。 家人們本來就很猶豫，擔心他不一定能熬過開心手術，又聽到成功機率並不高，更陷入掙扎，不知該如何是好。

正當家屬拿不定主意時，員榮醫院總院長張克士剛好前來探病，聽聞狀況後推薦可以求助當時臺中榮總兒童心臟科主任傅雲慶試試。 這個建議扭轉了葉宗義的命運，免於開心手術之苦。

（本文出自《給生命第二個起點》作者：陳培思、邵冰如、張雅琳）