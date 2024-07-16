「不消費又佔位」星巴克出手了 最新門市公告曝光應對方案

星巴克佔位事件頻傳，日前才發生有2名高中生沒點餐，卻霸佔了6人位，引發爭議。對此，一名網友分享星巴克公告，表示因座位有限，若要等候同行朋友，以15分鐘內為限，客滿將主動協助消費者併桌。貼文一出後，引發廣大網友討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示「星巴克終於要正視佔位的問題了」，貼出一張星巴克的公告，店家表示門市座位有限，希望提供每位顧客良好的體驗，若有等候同行朋友的需求，座位保留時間以15分鐘為限，當門市客滿時，將主動協助消費者併桌。

貼文一出後，多數網友直言效果有限，紛紛表示「併桌或提醒座位保留時間，不免又是一場腥風血雨」、「部分奧客肯定會主張我就是佔位了，然後吵吵鬧鬧又客訴」、「沒用的，大媽會認為有消費就能坐」、「更多的是沒消費，又帶外食進去的人」、「星巴克之後應該會開始推出低消」、「可是⋯有人點一杯剩1/3，又坐很久怎麼辦？」、「這些公告奧客是看不到的，結案」。

此外，也有部分網友期待佔位問題會有所改善，紛紛回應「謝謝重視，一堆人佔著位置不消費，真正有消費的人無位置可坐」、「我終於又能回去星巴克了嗎」、「終於啊...感謝」。