能量充足、高海溫持續 氣象粉專：下周颱風活躍須注意

已進入颱風季了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，高海溫持續，下周颱風活躍須注意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，台灣周邊、南海北部及菲律賓東北方海域，海水表層溫度持續燒滾滾，普遍都有30度以上。目前歐美模式均認為下周颱風會相當活躍，但仔細看兩家的預報仍有不小差異，而個別預報路徑方面也有滿大差別，現在就討論會去哪裡、是否影響台灣，言之過早了，建議再多觀察幾天，等預報開始收斂了，才有參考價值。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，海溫很高、能量充足，但同時其他的發展條件也要好、到位，同時低壓帶中沒有其他小弟扯後腿，颱風才有辦法頭好壯壯，不然也只是浪費了。

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，目前預估周末之後南方開始有熱帶性低氣壓或颱風發展起來，一旦有一個颱風出現，就會接二連三發展起來，至於颱風出現之後走向及對台灣影響，會持續觀察，本周之內對台灣沒有影響。