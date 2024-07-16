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專案進口輸液將再到貨 含1L大包裝9.4萬瓶

中央社／ 台北16日電
食藥署副署長王德原表示，自5月初起至本週，以500cc計，專案輸入生理食鹽水抵台數量累計將達約296.7萬瓶/袋。圖／本報資料照片
食藥署副署長王德原表示，自5月初起至本週，以500cc計，專案輸入生理食鹽水抵台數量累計將達約296.7萬瓶/袋。圖／本報資料照片

專案進口緩解輸液缺口持續，衛福部食藥署今天公布，這週將再到貨57.55萬瓶/袋，其中1L共9.4萬瓶/袋；自5月初起至今，專案輸入生理食鹽水抵台數量將達296.7萬瓶/袋。

永豐化學工業股份有限公司供應全台7成輸液，近期因嚴重違反PIC/S GMP規範，加上許可證到期，獲展延之前不得製造，衛生福利部食品藥物管理署日前預估輸液供應將一路短缺到10月，統一以500cc單位換算，每月缺口約150萬瓶/袋。

除專案製造，食藥署同步啟動專案進口救急，食藥署副署長王德原今天接受媒體電訪表示，自5月初起至本週，以500cc計，專案輸入生理食鹽水抵台數量累計將達約296.7萬瓶/袋，包括這週將到貨57.55萬瓶/袋，其中1L共9.4萬瓶/袋。

據食藥署統計，截至今天中午，已陸續分配予醫療機構共633家次，國產加專案輸入合計約253.1萬瓶/袋。

此外，食藥署已將替代藥品資訊公布於「西藥供應資訊平台」，並建立媒合機制，醫療機構無法購得藥品時，可至該平台通報，亦會安排專人聯繫通報機構，並媒合廠商供應；截至7月15日，計375間醫院及診所通報，共媒合847件。

生理食鹽水 輸液 食藥署

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