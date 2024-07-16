禁團令有望解除？ 李孟諺避談僅說「期待交流更密切」

立法院長韓國瑜今召集朝野協商赴陸禁團令，由於朝野無共識，韓國瑜裁示交由院會處理。交通部長李孟諺表示，期待兩岸觀光交流更加密切。

國民黨立委陳玉珍說，金門愁雲慘霧盼解除禁團令、開放小三通赴金馬澎；民進黨團總召柯建銘表示，陸方日前公布懲戒台獨22條，難道大家都不怕；民眾黨立委林國成說，先拋出橄欖枝表達善意，支持此提案，但陸委會副主委李麗珍說，在陸方公布懲治台獨、赴陸旅遊警示燈號提高為橙燈，若這時把赴陸限制取消，恐讓國人失去警覺。

李孟諺今下午出席「2024年臺灣新車安全評等（TNCAP）論壇」致詞，會後接受聯訪時表示，對於兩岸觀光有期待，前陣子對岸有赴馬祖踩線團，另有部分團體去金門考察；我國民眾今年迄今已有110萬人去大陸觀光，大陸約有15萬人來台旅遊，期待雙方有更多開放，讓兩岸觀光交流更加密切

至於禁團令今年是否有望解除？李孟諺沒有正面答覆，僅說逐步有相關進展，包含小的進展，如前往馬祖踩線，重申期待有進一步開放措施。