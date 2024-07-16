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創今年單周新高...M痘新增5例本土「青壯年男性」 醫籲：儘速接種疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增5例本土M痘，為今年單周新高，皆為北部青壯年男性。記者李青縈／攝影
疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增5例本土M痘，為今年單周新高，皆為北部青壯年男性。記者李青縈／攝影

M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫情上升，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周新增5例本土M痘，為今年單周新高，皆為北部青壯年男性。疾管署發言人羅一鈞指出，夏季大型人潮聚集活動眾多，預期疫情將持續升高，呼籲民眾儘速完整接種疫苗

疾管署今公布國內上周7月9日至7月15日新增5例本土確定病例，皆為青壯年男性，居住縣市均為北部，發病日介於6月20日至7月9日，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，4例個案未曾接種過M痘疫苗。

疾管署提醒我國自2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病，截至7月15日累計確診384例病例，分別為362例本土及22例境外移入，其中今年新增25例，分別為22例本土及3例境外移入，而7月已新增9例本土個案，相較6月新增6例，疫情呈上升趨勢，夏季大型人潮聚集活動眾多，預期疫情將持續升高。

依據WHO及各國監測資料，今年全球疫情持續，鄰近國家/地區以中國、香港、越南、泰國及澳洲等國疫情較明顯，其中澳洲近期病例數快速增加，須密切觀察發展趨勢，另日本、韓國、新加坡及印尼等則僅報告零星病例。

M痘的潛伏期可長達21天，部分個案在症狀出現前1至4天即可傳播M痘予他人，所以接種疫苗為目前最有效的預防方式。符合M痘疫苗接種條件的民眾，包括近1年有風險性行為者，如有多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等；過去曾罹患性病；或性接觸對象有前述任一情形者等，應盡速完成2劑疫苗接種。

羅一鈞說，接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。截至7月14日已有8萬150人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為5萬2505人，仍有約2萬7645人僅接種第一劑疫苗。

疾管署提醒，國際上M痘疫情持續，國際旅遊頻繁，暑假假期、七夕情人節將至，社交活動頻率大增，提醒民眾如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域。

同時請留意自己或他人症狀。如出現皮膚病灶，如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大，如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處有疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

WHO 疫情 疫苗 疾管署 羅一鈞

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