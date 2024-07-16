台灣赴西雅圖旅客恢復6成多 平均消費降逾5成

台灣飛航西雅圖的航班大增，可望促進台灣與美國經貿、旅遊等交流。根據西雅圖旅遊局統計，台灣赴西雅圖的旅客已恢復到COVID-19疫前約6成多；不過，平均消費降超過5成。

根據西雅圖旅遊局提供的資料，台灣每年到西雅圖的旅客，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前2019年有2萬3200人，觀光消費金額約2100萬美元，平均每人約905美元；去年到訪的台灣旅客為1萬5400人，約為2019年的66%，但觀光消費額才575萬美元，平均每人約373美元，降幅達58%。

西雅圖旅遊局並未分析台灣旅客平均消費縮水原因，一般推測與物價高漲有關。

來自台灣的勞子駿在西雅圖住了20多年，目前擔任西雅圖iTaiwan台灣青年商會會長，他告訴媒體，西雅圖除了有四大科技巨頭（亞馬遜、微軟、Google、Facebook）外，還有好市多（Costco）、星巴克，因高薪者多，原本物價就相對高，近幾年加上通膨，物價更高。

勞子駿舉例，因人口持續增加，但房屋不足，租金大約比疫情前漲了8成，麥當勞之前最低消費5美元，現在是10美元起跳。

不過，西雅圖旅遊局長強生（Liz Johnson）說，台灣一直是在西雅圖受歡迎的市場，在國際旅客中常位居前10大，預期未來隨航班增加，會大幅成長。

強生介紹西雅圖，旅客不但可大啖海鮮，還可在派克市場拋魚秀，而探索阿拉斯加的郵輪就是從西雅圖出發，西雅圖的三座國家公園，從市區開車約3小時車程就可到達。

今年經營台北-西雅圖的航班，原1家變4家，除原本長榮航空外，6月7日達美航空也開航，華航7月14日復飛，星宇航空預計8月16日首航。