熱浪來襲！新北「這區」飆38.8度 本島僅新竹市未亮高溫燈號
根據氣象署網站，今天截至下午2時許，新北、台東、嘉義市已出現攝氏38度以上高溫，以新北三峽38.8度最高；本島僅新竹市未亮高溫燈號，而台北等9縣市也都超過37度。
根據中央氣象署網站，今天截至下午2時許，氣溫以新北市三峽區38.8度最高，其次為台東縣長濱鄉38.6度、嘉義市東區38.4度。
另外，包含台北市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣也都出現37度以上高溫。
氣象署下午更新高溫資訊，各地天氣炎熱，新北市、屏東縣為紅色燈號，有連續3天出現38度極端高溫的機率；台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。
台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣為橙色燈號，有連續3天出現36度高溫的機率；基隆市為黃色燈號，預估高溫達36度以上。
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