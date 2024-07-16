國際百日咳病例暴增 我國病例數今年創五年新高

今年百日咳疫情寫下五年同期新高，疾管署今公布4例百日咳病例，更包含台北跟高雄2處家庭群聚。疾管署發言人羅一鈞表示，不只五國，國際百日咳疫情大爆發，目前我國提供嬰幼兒在出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家長應趁暑假把握時間，完成疫苗接種。

防疫醫師林詠青指出，國內新增4例百日咳確定病例，分別為北部1個月大男嬰（案1）、南部家庭群聚之2個月大男嬰（案2）及30多歲女性（案3，案2母親）、北部家庭群聚的40多歲女性（案4，6月27日確診1個月大男嬰之母）。

案1為北部男嬰，尚未達疫苗施打年齡，沒有潛在疾病，7月初出現嗜睡、食慾下降等症狀，在診所被診斷為一般感冒。然而男嬰返家後又出現咳到嘔吐，因此在送到急診就醫，發現有肺浸潤、即興細支氣管炎等，加上有血壓偏低等問題，因此轉到加護病房給予抗生素治療，已經住院10天，還在住院觀察中。

案2為高雄2個月大男嬰，有接種五合一疫苗，有流鼻水、呼吸聲音到等症狀，到診所就醫後症狀沒有改善，發病三周後到診所就醫，並給予抗生素治療，一周後症狀改善出院。案3為案2媽媽，因為疫調被匡列而發現，有咳嗽症狀，並未就醫。目前除案1持續住院治療外，其餘個案皆已出院。衛生單位均安排相關接觸者採檢及預防性投藥。

疫情中心副主任李佳琳表示，國內今年累計12例百日咳確定病例，含3起家庭群聚關聯個案，個案居住縣市分別為台南市4例、台北市、桃園市及高雄市各2例、宜蘭縣及台中市各1例，個案年齡介於出生未滿1個月至40多歲，其中3個月以下嬰兒計5例，占42%。

今年病例數較去年同期為高，2019年至2023年同期百日咳病例數分別為23、4、0、0、0例；每年累計病例數介於0至32例，以3個月以下嬰兒占51%為最多，其次為20歲以上病例，占36%。

羅一鈞說，今年全球整體疫情上升，各大洲疫情均有升溫趨勢，又以歐亞洲最為明顯。亞洲中國大陸、韓國、菲律賓等國皆出現明顯疫情，且4、5月起急速升高，其中以中國大陸最為嚴峻，5月單月新增9.7萬例，今年累計24.8萬例，已達以往流行疫情之7倍；韓國報告2,500餘例，已達以往流行疫情之2.5倍。

林詠青說，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家人或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀，如陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等，應及時就醫與診斷，維護自身及家人健康。

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，羅一鈞提醒，我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗；國內五合一疫苗（白喉、破傷風、非細胞性百日咳、ｂ型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺疫苗）的第三劑、第四劑接種完成率分別達96%及94%，於國小入學前完成五合一疫苗接種均可達98%以上。

另，國小學生四合一疫苗（白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗）之接種完成率則在97%以上。提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。