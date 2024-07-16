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花東快從特別條例改成主決議 李孟諺：8月完成期末報告

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長李孟諺表示，「花東快速公路建設特別條例草案」預計今年8月完成期末報告，若所有程序都完備，就會進入發包施工階段。記者胡瑞玲／攝影
交通部長李孟諺表示，「花東快速公路建設特別條例草案」預計今年8月完成期末報告，若所有程序都完備，就會進入發包施工階段。記者胡瑞玲／攝影

立法院原今天預計審查國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例草案」，不過立法院三黨團今天達成共識，改做成主決議。交通部長李孟諺表示，預計今年8月完成期末報告，若所有程序都完備，就會進入發包施工階段。

主決議內容包含，花東快速公路可行性評估於今年8月完成期末報告，請交通部盡速完成審議程序，並積極辦理環境影響評估、原住民部落諮商、建設計畫審議、公務預算籌編、工程設計、用地取得作業；依法完成相關程序後，盡早發包施工，前後期程以12年完工為限。

李孟諺今出席「2024年臺灣新車安全評等（TNCAP）論壇」致詞，會後接受聯訪時表示，花東快速公路相關建設正在做可行性評估，預計今年8月期末報告就會出來，並進入相關審查，經評估相關投資效益符合本益比，未來就會進入環評程序。

另外，花東快沿線逾170公里，有11個原民聚落需作諮商，李孟諺表示，若上述條件均符合，就會進入設計、發包、施工階段。

交通部長 李孟諺 花東快

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