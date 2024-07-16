花東快從特別條例改成主決議 李孟諺：8月完成期末報告

被列入「Superfood（超級食物）」的雞蛋，營養價值高、烹煮方式多變，是日常容易取得的高CP值食物。但雞蛋要怎麼吃，才能兼顧營業又不過量呢？營養師劉怡里建議，成人一天可以吃2-3顆，最好吃全蛋、熟蛋，營養完整吸收好，她也提醒想減肥的人吃太多蛋，反而會變胖。

2024-07-16 12:15