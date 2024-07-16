水利署自然碳匯註冊獲審通過 彭啓明：值得鼓勵

水利署以東埔蚋溪植樹計畫註冊自然碳匯，獲環境部審查通過。環境部長彭啓明表示，重要的是這是政府帶頭做，若有這樣的示範案例，相信未來會愈來愈多，值得鼓勵。

經濟部水利署今天發布新聞稿表示，第四河川分署以「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場向環境部提出首例註冊申請，經環境部審查通過，專案造林面積約2.25公頃，預計30年可取得減碳額度約605公噸。

環境部長彭啓明今天出席「2024遠見ESG國際大師論壇」，會前接受媒體聯訪時表示，該案所取得的減量額度（碳權）以經濟價值來看完全不符比例，縱使1噸用新台幣1000元來計算，可能連盤查的費用都不夠。

彭啓明強調，重要的是這是政府帶頭做，該案雖然是國有地，但過去沒有種樹，這就是一個很好的表現；30年期間若完成，取得的碳權可以賣出去，如供給台積電，買來的碳權也可以抵碳費。

彭啓明進一步說明，若原本是森林地，那就是國家的，若由停車場改為森林地，就可以取得碳權使用；水利署的河川地還滿多，若有這樣的示範案例，相信未來會愈來愈多（自然碳匯），值得鼓勵。

彭啓明說，至於政府原有的林地，是否爬梳後能創造更多碳權，就有賴內政部、農業部一起努力。