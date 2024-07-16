快訊

壓線發布！高階警官78人調動 台南市警察局長由林國清接掌

川普副手J. D. 范斯：出身「川粉地區」的絕望底層白人

北市連2起停電！和平醫院、內湖區逾2000戶受影響 台電揭原因：已復電

水利署自然碳匯註冊獲審通過 彭啓明：值得鼓勵

中央社／ 台北16日電

水利署以東埔蚋溪植樹計畫註冊自然碳匯，獲環境部審查通過。環境部長彭啓明表示，重要的是這是政府帶頭做，若有這樣的示範案例，相信未來會愈來愈多，值得鼓勵。

經濟部水利署今天發布新聞稿表示，第四河川分署以「東埔蚋溪綠美化場地植樹」案場向環境部提出首例註冊申請，經環境部審查通過，專案造林面積約2.25公頃，預計30年可取得減碳額度約605公噸。

環境部長彭啓明今天出席「2024遠見ESG國際大師論壇」，會前接受媒體聯訪時表示，該案所取得的減量額度（碳權）以經濟價值來看完全不符比例，縱使1噸用新台幣1000元來計算，可能連盤查的費用都不夠。

彭啓明強調，重要的是這是政府帶頭做，該案雖然是國有地，但過去沒有種樹，這就是一個很好的表現；30年期間若完成，取得的碳權可以賣出去，如供給台積電，買來的碳權也可以抵碳費。

彭啓明進一步說明，若原本是森林地，那就是國家的，若由停車場改為森林地，就可以取得碳權使用；水利署的河川地還滿多，若有這樣的示範案例，相信未來會愈來愈多（自然碳匯），值得鼓勵。

彭啓明說，至於政府原有的林地，是否爬梳後能創造更多碳權，就有賴內政部、農業部一起努力。

彭啓明 水利署 環境部

延伸閱讀

體驗街頭拾荒 彭啓明：將納第一線資收人員聲音 落實公正轉型

影／遭疑未利益迴避 彭啓明：未來動態申報由專家審議

藍委質疑環評沒利益迴避 彭啓明：未來交專家委員動態審議

彭啟明遭質疑環評未利益迴避 天氣風險公司發3點澄清

相關新聞

0403花蓮地震位移？震央移至海陸交界 深度加深7公里

0403花蓮地震迄今已過3個月，中央氣象署日前更新該地震數據，原震央定位在台灣東部海域，經確認後，更新為花蓮縣壽豐鄉，地...

可降溫大雨來了！13縣市大雨特報下到晚上 注意雷擊、強陣風

可降溫的午後大雨來了，中央氣象署針對13縣市發布大雨特報，恐下到晚上。

健保點值協商破局醫界炸鍋 綠扛不住壓力今簽了

修訂健保法第62條保障健保點值議案，協商多次破局，昨終於達成共識，今以主決議方式，同意不修改健保法前提，要求明年6月30...

花東快從特別條例改成主決議 李孟諺：8月完成期末報告

立法院原今天預計審查國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例草案」，不過立法院三黨團今天達成共識，改做成...

iPhone加值數位Suica西瓜卡失敗 過來人曝1動作遇大麻煩：整個帳號都被鎖

日幣近期貶值，讓不少台灣人開心直奔日本Shopping，更精打細算的民眾，還會利用蘋果iPhone的Apple Pay先儲值俗稱「西瓜卡」的Suica等數位交通卡內。不過一名網友日前想加值數位Suica卻遭拒絕，尋求網友協助，後來有內行人發現原Po遇上大麻煩，可能會導致整個Apple ID被封鎖，引起熱議。

修補心臟破洞不動刀 心導管治療重啟「心」能力

台灣每年約有一萬多人罹患心肌梗塞，需即時打通阻塞的冠狀動脈方能搶救性命，但你可能不知道，心肌梗塞還可能引發罕見卻極端致命的心室中膈破洞，也是俗稱的心臟破洞…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。