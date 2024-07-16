6成民眾受過數位性暴力 8成受害者身心難平

8成的性暴力受害者難逃夢魘，出現交際困難、失眠，更陷入恐慌！暨南大學社工系教授王珮玲16日公布首次「網路性別暴力狀況調查報告」指出，15歲以後曾經遭受數位性別暴力被害經驗的民眾將近6成，即使扣除訊息騷擾也有4成之高。社工師林芮璿強調，被害人常在沒有準備好的狀況受到打擊，社會應培養創傷知情的能力，不要譴責被害人。

根據行政院性別平等處的定義，「數位/網路性別暴力」是指「透過網路或數位方 式，基於性別之暴力行為」，包括網路跟蹤、惡意或未經同意散布與性/性別有關個人私密資料與以揭露他人性私密資料為手段的性勒索等。

6成民眾曾遭性暴力

王珮玲指出，本次「網路性別暴力狀況調查報告」盼能探究網路性別暴力受害盛行率分析，並探討數位性別暴力被害人之困境、求助管道與服務資源等，進一步作為政府政策規劃與資源配置的參考。調查顯示，我國18到74歲民眾遭受數位網路性別暴力的1年盛行率為47.4%，終生盛行率（15歲以後至調查時，曾有數位性別暴力被害經驗）為59.4%。

本次調查顯示，在各類數位與網路性別暴力樣態中，以「騷擾」終生盛行率48.5%最高，其次依序是「羞辱與攻擊」26.0%、「跟蹤或肉搜」21.8%。以被害人年齡來說，30至39歲終生盛行率71%最高，65至74歲終生盛行率雖為最低，卻也高達43.6%，顯見數位性別暴力被害人是不分年齡的。

舉證困境多

輔仁大學社工系助理教授陳怡青指出，數位性暴力受害者求助常常遇到舉證的困難，因為大多數受害者都是在毫無防備的狀況下，得知自己的照片遭到外流等狀況，震驚之時還要保留證據，變得相對困難，同時數位性暴力的資訊流傳快速，更可能出現行政支援緩不濟急的狀況。

調查也指出，高達84.5%的數位性別暴力被害人認為其身心受到影響，包括焦慮、沮喪、感到脆弱、失去自信、人際關係困難、睡眠困難、注意力集中困難、恐慌發作等，惟高達61%被害人未對外求助。

減少檢討被害者

社工師林芮璿表示，數位性暴力的創傷症狀不亞於實體性暴力，被害人的生活常常陷入，不知何時何地會收到羞辱訊息的狀況，破壞被害人對社會的信任感，出現情緒起伏大，難以信任他人，影響人際互動的狀況，更無法有安穩的睡眠。

她提到，被害人常在沒有準備好的狀況受到打擊，更需要外部環境的支持與保護，社會也應培養創傷知情的能力。

王珮玲也強調，社會整體要理解被害人的處境，減少檢討被害人，另外數位性暴力事件已從社政、警政到司法都有知能強化，同時也應提供被害者相關的援助資訊。

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