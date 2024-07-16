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20多歲男不菸不酒竟「年輕型腦出血」 醫曝：與這3習慣有關

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師廖本立說明，這名年輕男病患硬腦膜下出血位置（紅圈處）。圖／澄清綜合醫院平等院區提供
醫師廖本立說明，這名年輕男病患硬腦膜下出血位置（紅圈處）。圖／澄清綜合醫院平等院區提供

台中1名20多歲男性上班族原有頭痛宿疾，以為工作壓力大，直到1個月前突左側嘴角、舌頭發麻、左眼視力模糊，就醫發現是硬腦膜下出血，被診斷為「年輕型腦出血」；澄清綜合醫院平等院區神經外科主任廖本立說，這名患者不菸不酒、沒有三高、頭部也未受撞擊，病因不明，可能與飲食習慣、工作壓力大、缺乏睡眠有關，這名患者經顱骨開孔減壓手術，住院10天就康復出院。

廖本立說，這位男病患曾因頭痛看過門診，開立止痛藥後返家休息，後因病情加劇，左側嘴角、舌頭及左手發麻送急診，經腦部斷層檢查，發現硬腦膜下出血，且有伴隨左眼看不清症狀，建議住院治療。

廖本立說明，從腦部斷層影像判斷，男患者硬腦膜下出血聚積在大腦旁邊，呈現半月形，依據出血時間點，出血位置在右腦半球，造成腦部壓迫，會交叉影響到對側神經區，造成左側嘴角、左手麻木，甚至左眼看不清。男病患經接受顱骨開孔減壓手術，引流出出血的血水，再放置引流管，患者術後在加護病房觀察兩天後，轉至普通病房，恢復情形良好就出院返家，住院治療共10天。

廖本立強調，年輕型腦出血的原因，通常與高血壓、腦血管瘤或先天性血管異常有關，經查這名年輕患者沒有三高病史，頭部也未曾受過撞擊，研判極可能與年輕人的生活飲食習慣有關，如長期熬夜、晚睡、睡眠不足、飲食偏好高油、高糖、高熱量食物，加上壓力大、久坐少活動，導致身體容易發炎，造成血管提早老化，引發中風的高風險。

廖本立呼籲，年輕人若不小心跌倒導致輕微碰撞頭部也不可輕忽，不要以為腦出血不會發生在年輕人身上，如突然頭痛加劇，且伴隨顏面或單側肢體麻木無力，應及早到醫院檢查，才能把握最好的治療機會。

醫師廖本立說明，這名年輕男病患硬腦膜下出血位置（紅圈處）。圖／澄清綜合醫院平等院區提供
醫師廖本立說明，這名年輕男病患硬腦膜下出血位置（紅圈處）。圖／澄清綜合醫院平等院區提供

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