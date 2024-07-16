宜蘭推動分級醫療 基層診所接受轉診率逾20%超過雙北
宜蘭縣高齡人口比例超過19%，將邁入超高齡社會，基層診所量能成為健康照護關鍵，衛生局推動分級醫療網絡計畫，增加基層診所的全人照護模式與各單位的聯繫，從2022年開始，宜蘭診所接受上層院所轉診的比例超過20%，在全國縣市中名列前茅，雙北都要取經。
衛生局指出，宜蘭縣1990年65歲以上人口比例超過7%，進入高齡化社會，2015年超過14%邁入高齡社會，都比全國早了3年；目前縣內65歲以上人口為8萬7990人，占總人口比例19.58%，距離20%的超高齡社會僅有一步之遙，尤其蘇澳、三星、礁溪、頭城都已超過20%。
衛生局長徐迺維說，基層診所是因應高齡化社會的關鍵，診所投入社區健康營造既是現在潮流，也能為年輕醫療從業者提供發展空間。衛生局疫情後提出診所增能計畫，分為分級醫療、推動全能照護2個面向。
分級醫療具體策略是轉診系統強化。徐迺維指出，傳統觀念往往是基層診所轉診到大醫院，但其實從病患需求和醫療量能分配來看，大醫院也應該適度將患者轉者到基層診所；宜蘭建置區域醫院、地區醫院與基層診所的綠色通道，各醫院透過LINE群組掌握空床，並媒合專科醫師遠端視訊會診。
從2022年開始，宜蘭縣基層診所接受轉診與轉診到上層院所的比例，都居台北區醫療網之冠。以2023年為例，基層上轉數為1萬7373人次，接受轉診數為3649人次，占21%；同年台北市的比例為9%，新北市是4.2%，基隆、金門各是5.1%、1.2%。
增能計畫的第二個面向是鼓勵診所提供全人照護，不再只是單純看診，也包含長照、健康促進等，配合中央各項計畫如代謝症候群防治、糖尿病整合照護。徐迺維說，目前縣內已有不少診所施行，不僅提供更完整的醫療服務，診所本身也因此提高收益，可謂雙贏。
徐迺維表示，宜蘭縣推動診所增能計畫有成，去年11月在全國醫療區域輔導與醫療資源整合計畫發表會分享，今年4月更率羅東博愛醫院、台北榮總蘇澳與員山分院到新北市醫師公會分享經驗。徐今天在縣務會議報告成果，縣長林姿妙表示，分級醫療讓病人與機構共創雙贏，推動宜蘭好健康。
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