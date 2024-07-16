快訊

不畏疼痛！舉重比賽手指脫臼 女選手當場「掰回去」最終奪冠

iPhone加值數位Suica西瓜卡失敗 過來人曝1動作遇大麻煩：整個帳號都被鎖

新冠仍在高點！單周增104例死、898例併發症 專家估這時間點脫離流行期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ESG專案平台媒合企業碳匯與生物多樣性 10案洽談中

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
為呼應國際間對生物多樣性重視的趨勢，農業部林業及自然保育署與台灣永續能源研究基金會（TAISE）今天共同舉辦「2024台灣生物多樣性論壇暨生物多樣性典範獎頒獎典禮」。包括台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（前右三）、農業部前部長陳吉仲（前右二）、海洋委員會副主委黃向文（前左三）、農業部林業及自然保育署署長林華慶（前左四）與海洋委員會海保署副署長吳龍靜（前左二）等出席。記者胡經周／攝影
為呼應國際間對生物多樣性重視的趨勢，農業部林業及自然保育署與台灣永續能源研究基金會（TAISE）今天共同舉辦「2024台灣生物多樣性論壇暨生物多樣性典範獎頒獎典禮」。包括台灣永續能源研究基金會董事長簡又新（前右三）、農業部前部長陳吉仲（前右二）、海洋委員會副主委黃向文（前左三）、農業部林業及自然保育署署長林華慶（前左四）與海洋委員會海保署副署長吳龍靜（前左二）等出席。記者胡經周／攝影

因應2050淨零碳排，以及企業日益增加的自然資源管理、生物多樣性保育、環境保護及社會責任等永續目標需求，農業部林業及自然保育署4月底成立「公民團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平台」（ESG專案媒合平台），據了解目前已有10多案已在洽談階段，最快近期將有案件洽談完成。

在農業部主責的自然碳匯策略下，林保署推動「增加森林面積」、「加強森林經營」、「提升國產材利用」3大森林增匯策略，推動以自然碳匯及生物多樣性為主的專案，並對應聯合國永續發展目標（SDGs），建置「公司團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平台」，協助提供企業ESG揭露需求的專案參與及媒合，包含自然碳匯及生物多樣性兩大類別。

根據媒合平台統計，目前現有專案中，自然碳匯15案、生物多樣性23案，加上林業文化3案和山林文1案，共計已有41案。

林保署保育企劃組簡任技正石芝菁表示，平台包括自然碳匯、生物多樣性等，10多個專案在起初就有媒合成功，苗栗火炎山自然保護區經營管理就已經媒合到附近的一家企業，生物多樣性不一定是針對特定物種，區域的維護也包含其中，接下來簽約後預估今年就會執行，不過每個案子企業實際投入經費也不同，從10萬元到2000多萬都有可能。

林保署長林華慶表示，目前上線的40案中有10多案正在洽談中，希望這些專案是由周邊山村部落來執行，例如造林等，不管是自然碳匯或生物多樣性，希望都可以讓在地也能獲益，這也是這個媒合平台最重要的目的。

另外，2024聯合國生物多樣性大會將於10月份於哥倫比亞舉辦，林華慶說，未來將再參考聯合國2030全球生物多樣性目標，研訂我國「國家生物多樣性策略與行動計畫」，以系統性訂定執行目標及建立跨部會合作機制，並建立後續追蹤、監測目標指標及定期產製國家報告的管考與推動機制，將生物多樣性工作納入各部會政策制度內落實執行。

ESG 永續 聯合國 農業部

延伸閱讀

淺山平原物種庇護不足 林華慶：保育應跳脫圈地思維

國內首例造林碳匯案 經部水利署「東埔蚋溪綠美化」拿下首例註冊申請

物種復育加農業轉型 公私齊獲生物多樣性獎

是否接受進口蛋調查小組調查？陳吉仲：違憲違法幹嘛去？

相關新聞

午後大雨來了！2縣市大雷雨轟1小時 防雷擊、強陣風、冰雹

午後大雨來了，中央氣象署下午14時42分針對新竹縣、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分。

試管男嬰送月子中心卻窒息亡 家屬泣：後悔沒多抱緊你

嘉義一對夫妻在嘉義長庚醫院生下試管男嬰，6月13日出生疑缺氧呼吸急促，送至加護病房觀察，痊癒後入住長庚產後護理之家，7月...

蛋黃別丟喔！營養師建議雞蛋「最佳吃法」 吸收率達99％

被列入「Superfood（超級食物）」的雞蛋，營養價值高、烹煮方式多變，是日常容易取得的高CP值食物。但雞蛋要怎麼吃，才能兼顧營業又不過量呢？營養師劉怡里建議，成人一天可以吃2-3顆，最好吃全蛋、熟蛋，營養完整吸收好，她也提醒想減肥的人吃太多蛋，反而會變胖。

花東快從特別條例改成主決議 李孟諺：8月完成期末報告

立法院原今天預計審查國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例草案」，不過立法院三黨團今天達成共識，改做成...

新冠仍在高點！高峰雖過但死亡數創10個月新高 估8月中脫流行期

新冠第6波疫情高峰已過，疾管署發言人羅一鈞表示，新冠高峰期比原先估計早到，落在7月初，新冠病例數以及就診人數雖然下降，但...

颱風何時來？氣象署：周末之後熱低壓或颱風發展可能接二連三

已經進入颱風季，很多民眾關心颱風何時會來。中央氣象署技正謝佩芸今天指出，目前預估周末之後南方開始有熱帶性低氣壓或颱風發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。