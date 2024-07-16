ESG專案平台媒合企業碳匯與生物多樣性 10案洽談中

因應2050淨零碳排，以及企業日益增加的自然資源管理、生物多樣性保育、環境保護及社會責任等永續目標需求，農業部林業及自然保育署4月底成立「公民團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平台」（ESG專案媒合平台），據了解目前已有10多案已在洽談階段，最快近期將有案件洽談完成。

在農業部主責的自然碳匯策略下，林保署推動「增加森林面積」、「加強森林經營」、「提升國產材利用」3大森林增匯策略，推動以自然碳匯及生物多樣性為主的專案，並對應聯合國永續發展目標（SDGs），建置「公司團體參與自然碳匯與生物多樣性保育專案媒合平台」，協助提供企業ESG揭露需求的專案參與及媒合，包含自然碳匯及生物多樣性兩大類別。

根據媒合平台統計，目前現有專案中，自然碳匯15案、生物多樣性23案，加上林業文化3案和山林文1案，共計已有41案。

林保署保育企劃組簡任技正石芝菁表示，平台包括自然碳匯、生物多樣性等，10多個專案在起初就有媒合成功，苗栗火炎山自然保護區經營管理就已經媒合到附近的一家企業，生物多樣性不一定是針對特定物種，區域的維護也包含其中，接下來簽約後預估今年就會執行，不過每個案子企業實際投入經費也不同，從10萬元到2000多萬都有可能。

林保署長林華慶表示，目前上線的40案中有10多案正在洽談中，希望這些專案是由周邊山村部落來執行，例如造林等，不管是自然碳匯或生物多樣性，希望都可以讓在地也能獲益，這也是這個媒合平台最重要的目的。

另外，2024聯合國生物多樣性大會將於10月份於哥倫比亞舉辦，林華慶說，未來將再參考聯合國2030全球生物多樣性目標，研訂我國「國家生物多樣性策略與行動計畫」，以系統性訂定執行目標及建立跨部會合作機制，並建立後續追蹤、監測目標指標及定期產製國家報告的管考與推動機制，將生物多樣性工作納入各部會政策制度內落實執行。