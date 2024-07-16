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氣候變遷委員會月底召開 彭啓明：聚焦氣候衝擊

中央社／ 台北16日電

氣候變遷委員會預計月底召開，執行秘書、環境部長彭啓明今天表示，預計首次會議將談氣候變遷的現況、衝擊有多大，也不排除討論能源供需等，會後將由總統府對外發言。

總統賴清德就職滿月時宣布成立國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會、健康台灣推動委員會3大任務型編組委員會，其中國家氣候變遷對策委員會預計7月底啟動，聚焦討論氣候衝擊。

環境部長彭啓明今天出席「2024遠見ESG國際大師論壇」。同時擔任氣候變遷委員會執行秘書的彭啓明會前接受媒體聯訪時表示，預計將談氣候變遷調適、賴總統「國家希望工程」2050淨零轉型5大策略，另外也會談能源供需等；賴總統態度開放，首次會議還是面對氣候變遷現況、衝擊有多大，讓大家能先知道。

彭啓明強調，會議內容最終還是由總統府對外發言。

國家氣候變遷對策委員會由行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢擔任副召集人外，另由執行秘書彭啓明、副執行秘書張惇涵帶隊進行前期規劃。委員1年1聘，必要時另聘顧問，每3個月在總統府開一次委員會。

彭啓明 氣候變遷

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