颱風何時來？氣象署：周末之後熱低壓或颱風發展可能接二連三
已經進入颱風季，很多民眾關心颱風何時會來。中央氣象署技正謝佩芸今天指出，目前預估周末之後南方開始有熱帶性低氣壓或颱風發展起來，一旦有一個颱風出現，就會接二連三發展起來，至於颱風出現之後走向及對台灣影響，會持續觀察。
謝佩芸指出，南海的熱帶性低氣壓已經進入越南陸地，減弱為普通低壓，對台灣沒有影響。南方水氣較多，低壓帶預期會有熱帶系統發展，將持續觀察，本周之內對台灣沒有影響。
謝佩芸指出，台灣目前明顯受太平洋高壓影響，太平洋高壓勢力到周六都在台灣上空附近，高壓南方從南海到菲律賓東方海面屬於低壓區，熱帶系統會逐漸發展起來，預估周日之後高壓勢力北移，南方水氣及低壓帶有機會往北接近台灣。
謝佩芸說，目前預估周末之後南方開始有熱帶性低氣壓或颱風發展起來，一旦有一個颱風出現，就會接二連三發展起來，至於颱風出現之後走向及對台灣影響，都是下周之後，跟本周天氣型態不同，氣象署會持續觀察。
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